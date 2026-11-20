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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 19 novembre, ci sono i possibili disagi legati allo sciopero generale, una rapina avvenuta nella zona di Saronno sud e il rinnovamento del centro commerciale di Rescaldina.

Venerdì 20 novembre è in programma uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà diversi settori, tra cui scuola, servizi pubblici e trasporto pubblico locale. Per i pendolari di Saronno e del Saronnese, i treni Trenord saranno regolari fino alle 21 di venerdì: da quell’ora scatterà una seconda mobilitazione che proseguirà fino alle 20 di sabato 21 novembre, con possibili cancellazioni e modifiche alla circolazione. Previste anche fasce di garanzia per autobus e collegamenti ferroviari, mentre a Saronno potrebbero verificarsi disservizi nella raccolta dei rifiuti.

Momenti di paura per una donna aggredita nella serata di lunedì 16 novembre nella zona di via Piave, a pochi passi dalla propria abitazione e non lontano dalla stazione di Saronno sud. La donna era uscita per portare a spasso il cane quando si è avvicinata a uno sconosciuto per chiedere informazioni. Insospettita dal comportamento dell’uomo, ha cercato di allontanarsi, ma è stata raggiunta, strattonata e spinta a terra. L’aggressore le ha sottratto la borsetta, con all’interno il cellulare e alcuni effetti personali, per poi fuggire in direzione della stazione.

Un investimento da 20 milioni di euro, circa 11mila metri quadrati rinnovati e 25 nuovi punti vendita previsti dal progetto: giovedì 19 novembre è stato inaugurato il nuovo primo piano del Centro commerciale Rescaldina. Con il restyling i negozi complessivi salgono a 90. Gli spazi ospitano attività commerciali e di ristorazione, una palestra, arene per i giochi virtuali e 15 postazioni dedicate al lavoro e allo studio. Il progetto prevede inoltre oltre 200 nuovi posti di lavoro. Per l’inaugurazione è stato organizzato un calendario di eventi gratuiti che proseguirà fino al 6 dicembre.

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