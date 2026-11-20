Altre news

RESCALDINA – Sessanta maxi orsi di peluche nascosti in cinque città, indizi da seguire su Instagram e la possibilità di portarsi a casa gratuitamente un Orso Gino. Dopo aver fatto tappa a Saronno e Busto Arsizio, la caccia al tesoro organizzata da Log Lot Of Games entra nella sua fase conclusiva. Ma per chi non è ancora riuscito a trovare uno dei grandi peluche ci sarà una seconda occasione, con altri 60 orsi in regalo per l’inaugurazione del nuovo centro divertimenti di Rescaldina.

Gli ultimi Orsi Gino da trovare

La caccia al tesoro proseguirà il 20, 21 e 22 novembre a Gallarate, Varese e Legnano. Per partecipare basterà seguire gli indizi pubblicati ogni giorno nelle stories del profilo Instagram ufficiale di Log Lot Of Games. Chi riuscirà a individuare uno degli orsi nascosti potrà portarlo a casa gratuitamente. Sul cartellino del peluche sarà presente anche un codice QR da scansionare per riscattare un ulteriore premio speciale.

Altri 60 orsi gratis all’inaugurazione

La caccia al tesoro è soltanto un’anticipazione dell’apertura del nuovo centro divertimenti Log Lot Of Games, in programma venerdì 27 novembre alle 18 al Centro Commerciale Rescaldina.

Per l’occasione saranno messi in palio altri 60 maxi Orsi Gino. I primi 60 partecipanti in fila all’ingresso riceveranno un Golden Ticket, da presentare alla cassa per ritirare gratuitamente il peluche.

Non mancherà un’altra opportunità per chi vuole scoprire le attrazioni della nuova struttura. Effettuando una preiscrizione gratuita attraverso i canali ufficiali di Log Lot Of Games, sarà possibile ricevere il giorno dell’apertura una PlayCard omaggio del valore di 20 euro, da utilizzare all’interno del centro.

Una nuova sala giochi di 1.600 metri quadrati

Il nuovo spazio di Rescaldina sarà la sesta sede italiana del marchio, già presente a Milano, Vimercate, Fiumicino, Genova e Cagliari. La struttura occuperà 1.600 metri quadrati dedicati al gioco e all’intrattenimento, con proposte pensate per famiglie, ragazzi e appassionati di videogiochi.

Tra le attrazioni ci saranno le arene di realtà virtuale, nelle quali i partecipanti, indossando appositi visori, potranno esplorare ambientazioni fantastiche e affrontare missioni di squadra. I simulatori di ultima generazione offriranno invece esperienze che spaziano dalle montagne russe ai viaggi nello spazio.

Ci sarà anche Pixel, un tappeto interattivo che permetterà di mettere alla prova velocità, memoria e riflessi attraverso sfide di movimento.

Accanto ai classici videogiochi arcade arriverà inoltre Log Lasertag, un’arena di 400 metri quadrati con tecnologia Laserforce, dove i giocatori potranno sfidarsi in squadra.

L’appuntamento è per venerdì 27 novembre alle 18 al Centro Commerciale Rescaldina, con l’inaugurazione del nuovo centro e la distribuzione dei 60 Golden Ticket ai primi partecipanti in fila.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09