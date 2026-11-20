Lazzate

LAZZATE – Le auto sfrecciano per le strade di Lazzate come su un circuito automobilistico? Il sindaco Andrea Monti ha deciso di rispondere alle proteste e alle segnalazioni circolate sul web attraverso un video pubblicato sui social, nel quale ha presentato i risultati dei controlli effettuati dalla polizia locale sulla velocità dei veicoli in transito. Un vero e proprio fact checking, basato sui numeri raccolti dagli agenti, per verificare quanto siano diffuse le infrazioni rispetto alla percezione espressa da alcuni cittadini.

I dati illustrati dal sindaco si riferiscono a ottobre 2026 e riguardano 1.513 passaggi di veicoli sottoposti a controllo. Le sanzioni valide sono state complessivamente 53, pari al 3,5% del totale. In sostanza, secondo i risultati presentati da Monti, oltre il 96% dei passaggi controllati non ha fatto registrare violazioni sanzionate dei limiti di velocità.

Ancora più significativo, secondo il primo cittadino, è il dato relativo all’entità delle infrazioni. Delle 53 violazioni rilevate, ben 47 riguardano superamenti del limite inferiori a 10 chilometri orari, mentre soltanto sei si collocano nella fascia compresa tra 10 e 40 chilometri orari oltre il limite consentito.

La grande maggioranza delle infrazioni, dunque, riguarda eccessi di velocità contenuti, mentre risultano decisamente meno frequenti quelli più consistenti. Il video riporta anche l’importo complessivo delle sanzioni, pari a 1.990,80 euro, calcolato considerando il pagamento in misura ridotta.

Con la pubblicazione di questi dati, Monti ha voluto offrire una risposta documentata alle discussioni sulla sicurezza stradale che hanno interessato il paese, mettendo a confronto le segnalazioni diffuse online con i risultati dell’attività di controllo.

I numeri riguardano naturalmente i veicoli e i passaggi effettivamente monitorati dalla polizia locale nel periodo considerato e non rappresentano una rilevazione di tutto il traffico cittadino. Offrono però un quadro concreto delle infrazioni accertate durante i controlli di ottobre. Il messaggio del sindaco è dunque quello di affrontare il tema della velocità sulle strade partendo dai dati, senza sottovalutare le preoccupazioni dei residenti ma distinguendo la percezione del fenomeno dalle violazioni effettivamente riscontrate.

(foto: nelle immagini alcuni fotogrammi del video pubblicato dal sindaco sui social)

20112026