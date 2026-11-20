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SARONNO – Sole e temperature in ripresa: sarà una giornata mite e in prevalenza asciutta su Saronno. Il meteo offrirà una mattinata fresca con minime intorno ai 4 gradi, poi le temperature saliranno fino a una massima di circa 16 gradi nel primo pomeriggio.

Il cielo si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento di passaggio nel pomeriggio. Non sono attese piogge: la probabilità di precipitazioni rimane praticamente nulla.

I venti saranno generalmente deboli o moderati, con lievi rinforzi a tratti nel corso della giornata, senza comunque creare disagi significativi. Le ore più miti saranno tra le 12 e le 15, mentre la serata tornerà più fresca ma senza fenomeni rilevanti.

Per chi si muove in città, sarà una buona giornata per attività all’aperto: abbigliamento a strati per la mattina e una giacca leggera nel pomeriggio.

Domani è prevista ancora stabilità, con temperature intorno ai 16 gradi e tempo generalmente asciutto.

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