Musica e solidarietà al Giuditta Pasta: l’Orchestra del Mare chiude le celebrazioni del decennale di Casa di Marta
20 Novembre 2026
SARONNO – A conclusione del mese di festeggiamenti dedicati al suo decimo anniversario di attività, Casa di Marta intende salutare la comunità saronnese con un grande evento culturale ad alto valore simbolico ed emotivo. La rassegna “Oltre la soglia, accade l’incontro” trova così il suo culmine in una serata dove l’arte musicale si fa veicolo di speranza, integrazione e riscatto sociale.
Domenica 22 novembre, alle 18, il palcoscenico del teatro Giuditta Pasta di Saronno ospiterà il concerto di chiusura del decennale. Protagonista della serata sarà l’Orchestra del Mare che si esibirà in concerto insieme alla Piccola Orchestra dei Popoli, realtà promossa dalla fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, con la partecipazione speciale di A. Mondadori.
Un appuntamento musicale d’eccezione che unirà talento e impegno civile per sigillare dieci anni di solidarietà sul territorio. I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita direttamente presso la biglietteria del teatro.
(foto d’archivio)
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