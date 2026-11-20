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RESCALDINA – Oltre 200 nuovi posti di lavoro. È la previsione di Nhood per il rilancio del centro commerciale di Rescaldina, dove giovedì 19 novembre è stato inaugurato il nuovo primo piano. Il progetto, ideato da Nhood e promosso dalla società proprietaria Misar Due, ha richiesto un investimento di 20 milioni di euro.

L’intervento ha interessato circa 11 mila metri quadrati e ha raddoppiato la superficie della galleria commerciale. Con 25 nuovi punti vendita, il centro arriva a 90 negozi complessivi. Tra le insegne del primo piano ci sono Half Price, Upim Gallery e MediaWorld, che ha rinnovato il proprio punto vendita. A marzo era già stato ampliato il Decathlon, che oggi occupa circa 3.500 metri quadrati.

La nuova area ristorazione si estende su 1.500 metri quadrati e conta 10 spazi, con alcune aperture attese nelle prossime settimane, tra cui McDonald’s e Popeyes. Il primo piano ospita anche la palestra Action Fit, l’area giochi di Lot of Games e 15 postazioni per chi vuole lavorare o studiare. La Piazza dell’Acqua e la Piazza della Montagna ospiteranno iniziative gratuite fino a domenica 6 dicembre.

Nel 2025 il centro aveva registrato circa 6 milioni di presenze. Con gli spazi rinnovati, Nhood stima di arrivare a 7,7 milioni di presenze all’anno, con un aumento dell’affluenza di circa il 30%. La società prevede inoltre una crescita del 20% del fatturato complessivo degli operatori del centro.

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Rescaldina, dalle nuove vetrine ai tavolini tra il verde: le foto del primo piano rinnovato

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