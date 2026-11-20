Città

SARONNO – La Giunta comunale di Saronno ha approvato giovedì 12 il sostegno alla campagna nazionale “Libere Anche Qui”, nata per contrastare sessismo, molestie e abusi negli spazi digitali e per affermare il diritto delle donne a essere libere anche online. Con questo atto il Comune aderisce al manifesto della campagna e assume come riferimento l’Atlante del consenso digitale, un documento in quindici principi pensato per scuole, famiglie, associazioni e luoghi di lavoro.

Saronno è il primo Comune della provincia di Varese ad aderire alla campagna e ad approvarne gli impegni.

“La violenza digitale ha effetti concreti sulla vita delle persone”, dichiara Lucy Sasso, assessora alle Pari Opportunità e alla Digitalizzazione del Comune di Saronno. “Troppo spesso pensiamo che quello che succede online conti meno, o conti solo fino a un certo punto. Il digitale è uno spazio reale e quotidiano, dove costruiamo relazioni e identità, e dove ogni giorno si esercitano anche controllo, molestie e violenza. La nostra libertà passa anche da lì. Per questo credo che il lavoro più urgente sia con le nuove generazioni: parlare di consenso e rispetto online fin dalla scuola, prima che certi comportamenti diventino normali.”

“Speriamo che dare risonanza a questa scelta spinga anche altri Comuni a fare lo stesso”, aggiunge Sasso. “Mancano pochi giorni al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: ci sembra il momento giusto per prendere un impegno concreto anche sulla violenza online. Un singolo Comune può fare poco, una rete di Comuni può fare molto. Siamo a disposizione delle amministrazioni che vorranno intraprendere questo percorso, per condividere quello che abbiamo fatto e costruire iniziative insieme sul territorio.”

La campagna sarà presentata pubblicamente sabato 21 novembre alle ore 12 nella sede del Comune di Saronno insieme al centro antiviolenza Rete Rosa. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

La campagna è promossa da un gruppo di amministratrici e attiviste che hanno subito in prima persona violenza digitale (foto pubblicate senza consenso su siti come phica.eu, commenti sessisti, immagini esplicite non richieste) e ha il contributo, tra gli altri, di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza e della Casa Internazionale delle Donne.

Un fenomeno che cresce

I casi del gruppo Facebook “Mia moglie” e del sito phica.eu hanno mostrato quanto il fenomeno sia esteso e normalizzato. Migliaia di uomini si scambiavano foto di mogli, compagne e conoscenti, ma anche di donne impegnate in politica e nelle istituzioni, spesso prese dai social o scattate di nascosto, accompagnate da commenti sessisti e violenti e sempre senza il consenso delle donne ritratte. Entrambi gli spazi sono stati chiusi dopo le denunce, ma nuovi gruppi, siti e chat nascono quotidianamente: per questo la campagna chiede di intervenire sulla cultura del consenso e sulle leggi, oltre che sui singoli casi.

I numeri dicono che il problema cresce. Tra il 2023 e il 2024 la violenza digitale in Italia è triplicata (Amnesty International). Nel 2024 la Polizia Postale ha registrato quasi 2.000 reati online contro donne, con il cyberstalking in aumento dell’8%. Il 96% dei deepfake ha contenuto sessuale. E le leggi sono indietro: entro giugno 2027 l’Italia dovrà recepire la Direttiva europea sulla violenza contro le donne, che riguarda anche quella online.

Il testo della mozione, il manifesto e l’Atlante del consenso digitale sono disponibili su www.libereanchequi.it.

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