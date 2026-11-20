Città

SARONNO – Cambio nella Giunta comunale guidata dalla sindaca Ilaria Pagani. Mattia Cattaneo lascia l’incarico di assessore per sopraggiunti impegni personali e professionali. Al suo posto arriva Francesco Licata, che assume le deleghe alla Sostenibilità economica, Organismi partecipati e Valorizzazione del patrimonio e riceve contestualmente l’incarico di vicesindaco.

La decisione nasce dalla rinuncia di Mattia Cattaneo all’incarico di assessore, maturata per motivi legati a sopraggiunti impegni personali e professionali che non gli consentono di garantire la continuità e la disponibilità necessarie per svolgere pienamente il ruolo. Una scelta assunta con senso di responsabilità e condivisa con la sindaca, nella consapevolezza dell’importanza di assicurare piena operatività all’azione amministrativa.

“Desidero innanzitutto ringraziare Mattia Cattaneo per il lavoro svolto in questo anno e mezzo di mandato. Ha affrontato le deleghe che gli erano state affidate con impegno, serietà e spirito di servizio, contribuendo al lavoro della Giunta e al percorso di questa amministrazione. Comprendo e rispetto le ragioni della sua scelta e mi auguro che, pur in una veste diversa, possa continuare a essere una risorsa e un punto di riferimento per la nostra squadra, mettendo a disposizione la sua esperienza e le sue competenze a supporto dell’azione amministrativa” dichiara la sindaca Ilaria Pagani.

La scelta di affidare le deleghe a Francesco Licata e di conferirgli il ruolo di vicesindaco rappresenta una decisione di fiducia e responsabilità. La sindaca ha individuato in lui la figura adatta a raccogliere questa sfida, assicurando continuità al lavoro avviato e rafforzando il coordinamento politico e amministrativo della Giunta.

“A Francesco Davide Licata affido un incarico importante, che riguarda ambiti strategici per il futuro della città. La sostenibilità economica, la gestione degli organismi partecipati e la valorizzazione del patrimonio comunale richiedono visione, competenza e capacità di programmazione. Sono deleghe che incidono concretamente sulla solidità dell’ente e sulla sua possibilità di investire, rispondere ai bisogni dei cittadini e valorizzare le risorse pubbliche. La scelta di nominarlo anche vicesindaco esprime la fiducia che ripongo nelle sue capacità e nella sua sensibilità istituzionale. Sono certa che saprà affrontare questo incarico con determinazione, lavorando in piena sintonia con la Giunta e con l’intera maggioranza”.

L’avvicendamento si inserisce nel percorso di consolidamento dell’azione amministrativa, con l’obiettivo di proseguire il lavoro avviato e affrontare con rinnovato slancio le sfide che attendono Saronno.

La sindaca conclude ribadendo il proprio ringraziamento a Mattia Cattaneo e rivolgendo a Francesco Davide Licata i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che la collaborazione, la condivisione degli obiettivi e il senso di responsabilità siano elementi fondamentali per proseguire nell’impegno assunto nei confronti della città.

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