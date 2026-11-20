Cronaca

SARONNO – Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda di Cascina Colombara, alla periferia sud di Saronno, dove nei mesi scorsi la presenza di un uomo che viveva in una sistemazione di fortuna aveva suscitato preoccupazione tra i residenti, anche in seguito a segnalazioni di comportamenti aggressivi e minacce. Nei giorni scorsi si è svolta un’udienza al tribunale di Busto Arsizio nell’ambito del procedimento a carico dell’uomo, un richiedente asilo. A riferirne è Paolo Bocedi, saronnese e presidente dell’associazione Sos Italia Libera, che ha seguito la vicenda.

Secondo quanto comunicato da Bocedi, la donna è stata ammessa come parte civile nel procedimento. L’associazione ha espresso soddisfazione per questo passaggio e ha ribadito la propria solidarietà alla saronnese. La vicenda aveva avuto anche risonanza mediatica, arrivando all’attenzione della trasmissione televisiva Fuori dal coro. Nel gennaio scorso era stata inoltre rimossa, con un intervento degli operai comunali e della polizia locale, la struttura di fortuna realizzata nel parcheggio vicino alla chiesetta di San Carlo, a Cascina Colombara. Bocedi ha infine criticato la mancata costituzione di parte civile dell’amministrazione comunale. Si tratta di una posizione espressa dal presidente dell’associazione, mentre il procedimento giudiziario dovrà accertare le eventuali responsabilità penali dell’imputato.

20112026