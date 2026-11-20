Città

SARONNO – Due weekend di controlli della polizia locale con etilometro sulle strada cittadine per la sicurezza stradale contro la guida in stato di ebbrezza e sotot l’uso di sostanze stupefacenti.

Si parte venerdì 27 e sabato 28 novembre. Il secondo appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 dicembre. In tutte e quattro le serate le pattuglie entreranno in servizio intorno alle 21 e i controlli proseguiranno fino a tarda notte. A Saronno i servizi interesseranno anche il centro storico e le zone delle stazioni ferroviarie.

Il progetto coinvolge sei comandi di polizia locale. Con Saronno partecipano Uboldo, Origgio, Caronno Pertusella, Garbagnate Milanese e Cislago. Complessivamente saranno impegnati circa venti tra agenti e ufficiali, distribuiti nei territori dei comuni coinvolti. A coordinare e finanziare per intero il piano straordinario è Regione Lombardia. Dopo i primi due fine settimana sono previsti altri servizi.

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