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SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della presidente dell’istituzione Zerbi.

Il 20 novembre ricorre la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anniversario dell’approvazione della Convenzione Onusui diritti dell’infanzia del 1989.

Per l’Istituzione Zerbi, che ogni giorno accoglie e accompagna bambine e bambini nei propri asili nido e nelle scuole dell’infanzia, questa ricorrenza rappresenta molto più di una celebrazione istituzionale: richiama il valore dei diritti dell’infanzia e il significato più profondo della nostra missione educativa e pubblica.

Il grande pedagogista Janusz Korczak, tra gli ispiratori della Convenzione Onu, ci ha lasciato un insegnamento ancora oggi attuale: «I bambini non diventano persone, lo sono già.»

Riconoscere i diritti dell’infanzia significa guardare alle bambine e ai bambini come cittadini del presente, portatori di pensieri, emozioni, bisogni e competenze che meritano ascolto, rispetto e considerazione.

Da questa visione prendono forma anche i Diritti naturali dei bimbi e delle bimbe delineati da Gianfranco Zavalloni: il diritto all’ozio, a sporcarsi, a dialogare, a usare le mani, al silenzio e alle sfumature. Diritti che ci ricordano quanto sia importante restituire ai bambini il tempo, lo spazio e la libertà necessari per crescere.

Nei servizi dell’Istituzione Zerbi questi principi si traducono quotidianamente nell’ascolto dei bambini e delle bambine, nel rispetto dei loro tempi, nella valorizzazione del gioco e dell’esplorazione, nella cura degli ambienti educativi e nella costruzione di una solida alleanza con le famiglie. Perché nessuna bambina e nessun bambino cresce da sola o da solo.

Scegliere di investire con convinzione nei servizi per la prima infanzia rappresenta uno degli atti più lungimiranti e democratici che un’istituzione pubblica possa compiere. È infatti nei primi anni di vita che si pongono le basi per l’uguaglianza delle opportunità, per l’inclusione e per la costruzione di una società più giusta, accogliente e solidale.

In questa giornata desidero rivolgere un sincero ringraziamento alle educatrici, agli educatori, alle insegnanti, al personale ausiliario e a tutte le famiglie che condividono con noi la responsabilità e la bellezza dell’educare. È attraverso questa alleanza che i diritti dell’infanzia possono trasformarsi da principi affermati a esperienze realmente vissute. L’augurio è che questa ricorrenza ci aiuti a guardare ogni bambina e ogni bambino con uno sguardo sempre più rispettoso e consapevole. I diritti dell’infanzia prendono vita ogni giorno nelle relazioni, nelle scelte educative e nell’attenzione che sappiamo dedicare ai bambini e alle bambine. Custodire l’infanzia significa custodire il futuro. Significa investire nelle fondamenta della cittadinanza, della coesione sociale e del bene comune.

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