Cronaca

SARONNO – “Il Governo mantiene meno promesse del mio ex”, “Sono il futuro ma senza un futuro”, “Vivere non sopravvivere”. Sono alcuni dei cartelli che questa mattina, venerdì 20 novembre, hanno accompagnato il corteo degli studenti di Saronno. Ragazzi e ragazze di tutte le scuole superiori cittadine sono scesi in strada per protestare contro il Governo, il caro vita, il riarmo e le condizioni degli edifici scolastici.

Due ore di corteo, dalle 9 alle 11, con gli studenti che hanno attraversato il quartiere scolastico e poi raggiunto il centro cittadino, bloccando temporaneamente la circolazione lungo il percorso. Una manifestazione scandita da cori, slogan, interventi al megafono e fumogeni.

Il percorso e il blocco della circolazione

La mobilitazione è iniziata alle 9 nel quartiere scolastico, dove si sono ritrovati gli studenti dei diversi istituti superiori. Il corteo si è poi mosso lungo le strade cittadine, raggiungendo la rotonda tra via Novara e via Primo Maggio. Qui i manifestanti si sono fermati, bloccando il traffico per dare spazio a cori e interventi. La protesta è quindi proseguita attraversando il centro di Saronno, fino a raggiungere piazza Libertà, dove la manifestazione si è conclusa intorno alle 11.

I cori contro il Governo e le richieste degli studenti

Durante il percorso non sono mancati gli slogan contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Tra i temi della protesta, il costo della vita, le condizioni delle scuole e la richiesta di maggiori investimenti nell’istruzione anziché nel riarmo. I ragazzi hanno intonato anche “Bella ciao” e scandito il coro “Ora e sempre resistenza”, alternando gli slogan agli interventi al megafono. Nel corso della mattinata sono stati accesi anche alcuni fumogeni.

I cartelli: ironia, politica e richieste per il futuro

A caratterizzare la manifestazione sono stati soprattutto i tanti cartelli preparati dagli studenti, alcuni ironici, altri con messaggi politici espliciti. Tra quelli più fotografati, “Il Governo mantiene meno promesse del mio ex!!”, scritto a grandi lettere nere su un cartone, e “Sono il futuro ma senza un futuro”, con la parola “futuro” evidenziata in rosso.

Diversi cartelli hanno richiamato anche il tema del riarmo. “Stop al riarmo”, “No al riarmo” e “Vivere non sopravvivere” sono alcuni degli slogan esposti durante il corteo. Non sono mancati messaggi contro la presidente del Consiglio, come “Sotto la gente lo Stato campa, sotto lo Stato la gente crepa”, accompagnato da un disegno di Giorgia Meloni. Altri studenti hanno scelto scritte più sintetiche, come “- Meloni + limoni” e il cartello in francese “Le monde est à nous”, ovvero “Il mondo è nostro”.

Tra i manifestanti anche chi ha portato un cartello ispirato ai manga, con un disegno e la frase in inglese “I’ve got a dream to fulfill. It can’t end like this”, un messaggio sul desiderio di realizzare i propri sogni.

La protesta nel giorno dello sciopero generale

Il corteo si è svolto nella giornata dello sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil. La mobilitazione sindacale ha portato al centro del dibattito salari, pensioni, caro vita e investimenti nei servizi pubblici. A Saronno gli studenti hanno dato voce soprattutto alle preoccupazioni delle nuove generazioni, chiedendo scuole più sicure, maggiori risorse per l’istruzione e un futuro con più opportunità.La manifestazione si è conclusa alle 11 in piazza Libertà, dopo due ore di corteo attraverso la città.

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Saronno, corteo degli studenti: tra cori, cartelli e fumogeni

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