Città

SARONNO – Perché alcuni alberi appena piantati muoiono? Come si possono affrontare le estati sempre più calde? E quali interventi sono previsti per migliorare la gestione del verde cittadino? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro pubblico “Piantare è solo l’inizio”, organizzato dal Comune di Saronno per lunedì 23 novembre alle 21 a Villa Gianetti, in via Roma 20.

L’appuntamento sarà dedicato alla gestione e alla manutenzione degli alberi comunali, con particolare attenzione alle nuove piantumazioni e alle cure necessarie per garantire la crescita delle piante dopo la loro messa a dimora.

Tra gli argomenti principali ci sarà la nuova gara per le piantumazioni, con l’obiettivo di puntare su piante di qualità. Si parlerà anche delle attività di manutenzione successive all’impianto, fondamentali per favorire l’attecchimento dei nuovi alberi.

Un altro tema sarà quello delle tecniche innovative per la cura del verde, dall’utilizzo di dischi e gel fino ad altri sistemi pensati per migliorare le condizioni di crescita delle piante. Spazio anche alla moria degli alberi e alle difficoltà legate alle estati sempre più calde, un problema che riguarda anche il patrimonio arboreo cittadino.

Durante la serata saranno inoltre illustrati i correttivi introdotti nel Regolamento del verde, insieme agli interventi programmati per il futuro.

L’incontro rappresenterà un’occasione per i cittadini interessati alla tutela del verde pubblico di conoscere le scelte dell’Amministrazione e approfondire le modalità con cui vengono gestiti gli alberi della città. L’appuntamento è per lunedì 23 novembre alle 21 a Villa Gianetti, in via Roma 20.

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