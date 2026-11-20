Città

SARONNO – Francesco Ricca ricorda Giulio Concolino, storico barista del Bray Hill di viale Rimembranze scomparso questa settimana. Concolino è morto a 72 anni. Per 42 anni ha lavorato dietro al bancone del pub, dove ha accolto generazioni di saronnesi. Lascia la moglie e tre figli. Il funerale si è tenuto giovedì 19 novembre nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia.

“Grazie Giulio, crocevia di tante storie a Saronno

Quante storie possono cominciare al tavolo di un bar? Il nostro gruppo, di fatto, è nato proprio così: ai tavoli del Bray Hill di viale Rimembranze, parlando di politica nazionale, di politica locale e delle tante occasioni offerte da Saronno.

È anche per questo che oggi salutare il suo storico barista ci mette addosso una sincera tristezza. Con alcune persone, come con Giulio, se ne va anche un pezzo delle coordinate affettive di una città: volti e luoghi che abbiamo dato per scontati finché erano lì.

Un bar, un locale possono sembrare piccole cose. In realtà sono spesso ciò che tiene insieme una comunità: luoghi di incontro, socialità e presidio che rendono le nostre strade più vive e accoglienti. Questa triste occasione ci ricorda quanto sia importante prendersi cura di questi luoghi, aiutandoli quando si può, facendo rispettare le regole, senza dimenticare mai il prezioso ruolo sociale che svolgono ogni giorno.

Oggi, però, rimane soprattutto il ricordo.

Alla sua famiglia e ai suoi cari va il nostro abbraccio. E a lui un grazie semplice, per tutte le sere passate al Bray Hill. Come per tante altre a Saronno, anche un piccolo pezzo della nostra storia è passato da lì”.

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