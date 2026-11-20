Città

SARONNO – Autobus a rischio in tre fasce della giornata e possibili disagi per la raccolta dei rifiuti. Oggi, venerdì 20 novembre, lo sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil coinvolge anche i servizi di Saronno. Tra le richieste del sindacato ci sono aumenti di salari e pensioni, interventi contro il caro vita e più investimenti in sanità e istruzione.

Il corteo degli studenti. Nella giornata dello sciopero generale di venerdì 20 novembre, gli studenti hanno annunciato un corteo a Saronno. La manifestazione si snoderà dal quartiere scolastico al centro cittadino

Autobus. Per le corse Stie le fasce garantite vanno dalle 5,30 alle 8,30 e dalle 12,30 alle 15,30. Fnm Autoservizi garantisce le partenze dalle 6,01 alle 8,59 e dalle 12,31 alle 15,29. Fuori da queste fasce sono possibili cancellazioni, in base all’adesione del personale.

Rifiuti e servizi scolastici. Il Comune segnala possibili disservizi sia nella raccolta porta a porta sia al centro di raccolta. Per la stessa giornata è previsto anche uno sciopero delle cooperative sociali. A Saronno potrebbero quindi subire limitazioni il pre e post scuola e l’assistenza educativa scolastica gestiti da Codess Sociale.

Treni. Lo sciopero ferroviario scatta alle 21 di oggi e termina alle 20 di sabato 21 novembre. Per questa sera Trenord conferma i treni con partenza dalla stazione di origine entro le 21 e arrivo al capolinea entro le 22. Sabato circoleranno i treni inseriti nell’elenco dei servizi minimi garantiti nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Servizio idrico. Lo sciopero generale di oggi, venerdì 20 novembre, può coinvolgere anche gli addetti di Alfa, gestore del servizio idrico a Saronno. L’azienda ha comunicato che il personale potrebbe astenersi dal lavoro per l’intera giornata. Saranno garantite le prestazioni indispensabili per la sicurezza.

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