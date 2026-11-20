Città

SARONNO – “C’è un momento in cui una città capisce di essere amministrata come non vorrebbe. Per Saronno, quel momento è arrivato con un cartello”.

Inizia così la nota di Futuro Nazionale che dà voce ai tanti commenti delle ultime ore sull’iniziativa antipedinamento dell’Amministrazione.

“Come la gran parte dei cittadini, inizialmente abbiamo stentato a crederci, ma poi la notizia è stata resa ufficiale. L’amministrazione ha comunicato la volontà di avviare una campagna anti-pedinamento con cartelli appesi ai pali della luce, con sopra descritti i consigli per difendersi. Se a Saronno ti pedinano, se una ragazza torna a casa la sera da sola e sente dei passi dietro di sé, se un anziano si sente seguito, la risposta del Comune è un cartello. Non un agente in più, non una pattuglia in più, non una luce accesa in più. Semplicemente un cartello”.

E rincara: “E’ così che l’amministrazione pensa di proteggere i propri cittadini? Insegnandoci a convivere con la paura? Il messaggio che passa è che a Saronno devi imparare a difenderti da solo. Devi imparare a cambiare strada, a non metterti le cuffie, a guardarti alle spalle”.

Da qui la presa di posisizione ufficiale: “Futuro Nazionale respinge al mittente questo messaggio perché la sicurezza non è un consiglio, è un diritto. E un diritto non si appende a un palo della luce. Se una donna ha paura di tornare a casa la sera a Saronno, il problema non è che non ha letto il cartello. Il problema è che chi dovrebbe garantire la sua sicurezza ha fallito. Il problema è che in questa città chi delinque si sente libero e chi è onesto si sente in trappola. I cittadini sono stanchi ed esausti di questo mondo al contrario.

Futuro Nazionale non accetta di vedere madri che accompagnano i figli a scuola con l’ansia, di vedere commercianti che chiudono prima perché la sera la via è buia e abbandonata, di vedere anziani barricati in casa alle 19, di vedere ragazze che devono farsi venire a prendere perché non possono tornare a casa da sole nella loro città, e soprattutto prende nettamente le distanze da un’Amministrazione che invece di risolvere il problema, lo scarica sulle spalle dei cittadini.

Perché è questo che fa un cartello: ti dice che tocca a te. Che se ti succede qualcosa, è perché non sei stato abbastanza attento. Che se ti pedinano, è perché non hai seguito i consigli. Noi invece sosteniamo l’esatto contrario: tocca a chi governa. Tocca a chi amministra. Tocca a chi ha il dovere di garantire ordine, legalità e decoro. A Saronno non servono cartelli”.

“A Saronno servono fatti – concludono – Servono più controlli reali, non sulla carta. Serve una Polizia Locale messa in condizione di presidiare il territorio. Serve illuminazione pubblica in ogni via. Servono telecamere funzionanti, collegate e monitorate davvero. Serve un piano serio contro spaccio, furti, occupazioni abusive e degrado. Serve il coraggio di dire che chi viene a Saronno per delinquere, a Saronno non ci resta. Serve il coraggio di dire che la legalità non si negozia. E serve soprattutto rispetto per chi paga le tasse, per chi lavora, per chi apre un negozio, per chi cresce i figli qui e vuole solo vivere tranquillo nella propria città. Il cartello sui pali della luce è il simbolo di un’Amministrazione che ha rinunciato. Che ha scelto di amministrare la paura invece di combatterla. Che preferisce fare comunicazione invece di fare sicurezza. A Saronno vogliamo tornare a vivere senza doverci difendere. Saronno merita controllo e legalità. Non fogli appesi ai pali”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09