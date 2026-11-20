Cronaca

UBOLDO – Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 19 novembre, in piazza San Pietro a Uboldo, dove una donna di 49 anni è rimasta ferita in seguito a un investimento pedonale.

L’allarme è scattato attorno alle 13.55, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica per prestare assistenza alla donna coinvolta nell’incidente. Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla 49enne, che è stata successivamente trasportata all’ospedale di Saronno in codice verde. Le sue condizioni non sono dunque risultate gravi. Restano da chiarire le circostanze dell’investimento e l’esatta dinamica dell’accaduto.

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(foto archivio;: intervento dei soccorsi in zona per un precedente incidente)

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