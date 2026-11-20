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UBOLDO – Una serata di teatro per sostenere la ricerca scientifica e i malati oncologici. Sabato 28 novembre, alle 21, il Teatro San Pio di Uboldo ospiterà “Quasimodo – Storia d’amore e di passione”, spettacolo inserito nell’iniziativa benefica “Insieme per la Vita”. L’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto alla ricerca scientifica e al sostegno delle persone malate di tumore.

L’appuntamento è organizzato da FITA, la Federazione Italiana Teatro Amatori, e FITA Lombardia, con il contributo di Regione Lombardia. A sostenere l’iniziativa anche Saronno Point, Lions Club International – Lions Club Saronno del Teatro e Il Bambino in 3D.

La regia dello spettacolo è affidata a Massimo Pomella, mentre le coreografie sono curate da Grazia Vita, Laura Riva e Valentina Lupo. Matteo Cartabbia si occuperà invece di audio e luci.

Il biglietto d’ingresso costa 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected] oppure contattare via WhatsApp il numero 350 115 7881.

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