Varesotto

VARESE – Fondazione Varese Welcome si prepara a tornare protagonista a Bit – Borsa Internazionale del Turismo, uno dei più importanti palcoscenici dedicati all’offerta turistica nazionale e internazionale, che si terrà a Fiera Milano Rho dal 9 all’11 febbraio. Per questa nuova edizione, l’ente ha scelto di puntare con decisione sulla forza della rete territoriale con uno spazio espositivo collettivo pensato per promuovere il territorio e valorizzare la filiera turistica varesina.

Con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse, Fondazione apre ufficialmente le candidature agli operatori turistici locali che sono invitati a candidarsi per arricchire l’offerta espositiva con attività di animazione dello stand e di promozione del territorio. Durante le giornate di manifestazione, le realtà selezionate presidieranno una propria postazione dedicata all’interno dello stand di Fondazione per valorizzare e promuovere le proprie proposte ed esperienze di viaggio sul territorio varesino presso buyer, visitatori e media di settore.

Accanto alla presenza fisica in fiera, i partner saranno inseriti nella Digital Platform di BIT, uno strumento funzionale ad intessere relazioni con interlocutori qualificati, amplificando l’impatto commerciale e moltiplicando le occasioni di crescita dell’offerta del nostro territorio.

L’avviso pubblico completo, comprensivo dei requisiti e del relativo modulo di adesione, è disponibile nella sezione “Notizie” del sito di Fondazione Varese Welcome (fondazionevaresewelcome.it). Gli operatori interessati devono inviare la propria candidatura secondo le modalità indicate nell’avviso entro e non oltre le 12 di lunedì 23 novembre. I posti sono limitati.

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