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SARONNO – Un laboratorio gratuito pensato per offrire momenti di socialità e di condivisione per le persone con Alzheimer e altre forme di demenza e per le loro famiglie. Il Comune di Saronno, in collaborazione con i volontari di Auser, propone una serie di incontri: ogni martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 17.30, all’Alzhauser Caffè, in via Maestri del Lavoro. Due ore durante le quali i partecipanti possono prendere parte a ginnastica dolce da seduti, chiacchiere, attività legate ai ricordi, disegno e laboratori creativi. Non mancano la merenda insieme e i momenti musicali, con canti popolari, cori alpini e brani come “Bella Ciao” e “Fratelli d’Italia”.

Le attività sono pensate per essere adattate alle capacità di ciascuno e non richiedono particolari abilità. L’iniziativa vuole offrire anche un momento di sollievo ai familiari, che possono dedicarsi ad altre attività sapendo che il proprio caro trascorre qualche ora in compagnia.

Per informazioni è possibile contattare Auser Saronno al numero 02 9670 9009.

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