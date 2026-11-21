Basket

CISLAGO – Prosegue la marcia del Cistellum Cislago nel campionato di Divisione Regionale 1 di basket. Venerdì sera, nella nona giornata del girone D, la formazione cislaghese ha superato nettamente in trasferta il GS Paderno Dugnano con il punteggio di 79-61, confermandosi nel gruppo di testa della classifica.

Una partita che, secondo il resoconto diffuso dai sostenitori del Cistellum, ha visto gli ospiti prendere il controllo dopo le battute iniziali e condurre senza particolari difficoltà fino alla sirena conclusiva. Il vantaggio accumulato ha consentito di concedere spazio anche ai giovani del vivaio, entrati in campo nelle fasi finali dell’incontro.

Soddisfazione anche sugli spalti, dove non è mancato il sostegno dei tifosi cislaghesi, i «Cislakers», presenti numerosi anche in trasferta e ringraziati al termine della gara.

Con questo successo il Cistellum sale a 16 punti, appaiato ai Draghi Gorlazy e al Basket Club Arlunese in vetta alla graduatoria. Per Paderno Dugnano, invece, resta lo zero in classifica dopo nove giornate.

Divisione Regionale 1, girone D – Risultati della 9ª giornata: Virtus Luino-Ardens Sedriano 74-72; Basket Venegono-Ardor Bollate 79-69; Sportlandia Tradate-Basket Club Arlunese 77-81; Pallacanestro Castronno-ASA Cinisello 74-68; GS Paderno Dugnano-Cistellum Cislago 61-79; Rondinella Sesto-Draghi Gorlazy 65-81. Robur Saronno squadra B-Rams Daverio in programma domenica 22 novembre alle 18.30.

Classifica: Cistellum Cislago, Draghi Gorlazy, Basket Club Arlunese 16 punti; Virtus Luino 12; Ardor Bollate, Rondinella Sesto, Pallacanestro Castronno 10; ASA Cinisello, Basket Venegono 8; Sportlandia Tradate 6; Rams Daverio, Ardens Sedriano, Robur Saronno squadra B 4; GS Paderno Dugnano 0.

(foto archivio)

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