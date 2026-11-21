Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Un ritorno tra i pali per la Caronnese, che ha ufficializzato l’ingaggio di Roberto Barlocco. Il portiere classe 1999 torna a vestire la maglia rossoblù dopo aver già militato in passato nella formazione di Caronno Pertusella. Il giocatore è già a disposizione dell’allenatore Tomasoni e del suo staff.

Per Barlocco si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce bene. Cresciuto nei settori giovanili di Como e Venezia, l’estremo difensore ha maturato esperienze tra Serie D ed Eccellenza, vestendo nel corso della carriera le maglie di Seregno, Borgosesia, Gozzano, Ardor Lazzate, Gavirate e Saronno, oltre a quella della stessa Caronnese. La sua esperienza più recente è stata con la Lentatese, squadra nella quale ha militato fino alla scorsa domenica. Ora il trasferimento alla Caronnese, dove entrerà a far parte del gruppo dei portieri della prima squadra.

«Sono davvero felice di tornare alla Caronnese – ha dichiarato Barlocco al momento della firma –. Qui ho vissuto momenti importanti e ritrovo un ambiente serio, ambizioso e che sento un po’ come casa». Il nuovo arrivato ha sottolineato anche la volontà di mettersi subito a disposizione dell’allenatore e dei compagni per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

La Caronnese occupa attualmente il terzo posto nel girone A di Eccellenza, con 20 punti, alle spalle di Legnano e Rhodense. Il prossimo impegno dei rossoblù è previsto domenica 22 novembre, in trasferta contro il Barona.

Classifica Eccellenza, girone A, dopo la 10ª giornata: Legnano 26 punti; Rhodense 23; Caronnese 20; Baranzatese 19; Barona 18; Tribiano 17; Calvairate e Saronno 16; Sedriano 13; Ardor Lazzate e Vergiatese 10; Lentatese 9; Aurora Cantalupo e Besnatese 8; Magenta 5; Assago 2.

21112026