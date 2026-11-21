Calcio

CERRO MAGGIORE – Pesanti provvedimenti disciplinari per l’Aurora Cantalupo, che si prepara alla trasferta di domenica 22 novembre contro la Baranzatese dovendo fare i conti con le decisioni del giudice sportivo. L’allenatore Alejandro Gorno (foto) è stato squalificato fino al 20 gennaio, mentre due giocatori dovranno scontare lunghe squalifiche.

Secondo quanto riportato nell’ultimo comunicato ufficiale del Comitato regionale Lombardia, Gorno è stato sanzionato per comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti dell’arbitro e per condotta antisportiva. Ancora più pesante, in termini di giornate, il provvedimento nei confronti di Felipe Troncoso, fermato per sette turni per condotta violenta verso un avversario e comportamento antisportivo. Quattro giornate di squalifica sono state invece inflitte a Valentino Roncarolo per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro e di un assistente.

Le decisioni arrivano dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Barona, che ha lasciato l’Aurora Cantalupo a quota 8 punti, nelle posizioni basse della classifica. Domenica la formazione di Cerro Maggiore sarà impegnata sul campo della Baranzatese, quarta con 19 punti.

Le sanzioni a Barona e Vergiatese

Il giudice sportivo ha adottato provvedimenti severi anche nei confronti del Barona, avversario dell’Aurora nell’ultimo turno. Corrado Marrulli è stato squalificato per sette giornate per condotta violenta verso un avversario e comportamento antisportivo. Quattro giornate di stop per Marco Bottara, sanzionato per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro e antisportivo verso un avversario.

Sanzioni anche per la Vergiatese. La società è stata multata di 900 euro per il comportamento dei propri sostenitori, ai quali il giudice sportivo ha contestato ripetute offese all’arbitro, l’utilizzo e il lancio di materiale pirotecnico e il lancio di bottiglie di vetro e lattine verso il campo e gli ufficiali di gara, senza che nessuno venisse colpito.

Tre giornate di squalifica, inoltre, per Pietro Maria Settimo, fermato per un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

La Vergiatese, reduce dalla sconfitta per 1-0 sul campo della Besnatese, domenica ospiterà il Sedriano in una sfida importante per allontanarsi dalle posizioni basse della graduatoria.

Le partite di domenica 22 novembre – 11ª giornata

Assago-Tribiano, Baranzatese-Aurora Cantalupo, Barona-Caronnese, Besnatese-Lentatese, Magenta-Legnano, Rhodense-Ardor Lazzate, Fbc Saronno-Calvairate, Vergiatese-Sedriano.

Tutte le gare sono in programma alle 14.30, salvo variazioni.

I risultati di domenica 15 novembre – 10ª giornata

Academy Calvairate-Rhodense 3-2, Ardor Lazzate-Magenta 4-3, Aurora Cantalupo-Barona 0-1, Besnatese-Vergiatese 1-0, Legnano-Assago 4-2, Lentatese-Caronnese 1-3, Sedriano-Fbc Saronno 2-2, Tribiano-Baranzatese 1-0.

La classifica

Legnano 26 punti; Rhodense 23; Caronnese 20; Baranzatese 19; Barona 18; Tribiano 17; Fbc Saronno e Academy Calvairate 16; Sedriano 13; Ardor Lazzate e Vergiatese 10; Lentatese 9; Aurora Cantalupo e Besnatese 8; Magenta 5; Assago 2.

21112026