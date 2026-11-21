Calcio

SARONNO – Torna al successo la formazione Juniores del Fbc Saronno, impegnata nel campionato regionale Under 19 Élite, girone A. Nel pomeriggio di sabato 21 novembre i biancocelesti hanno conquistato tre punti sul campo del Gavirate, imponendosi con il risultato di 2-0 nell’undicesima giornata.

Una vittoria importante per i giovani saronnesi, che ritrovano il successo in trasferta e migliorano la propria posizione in graduatoria. Al termine della partita non sono mancati i festeggiamenti della squadra, immortalati anche in una fotografia di gruppo. Con questo risultato il Fbc Saronno sale a 17 punti, occupando il sesto posto in classifica, con un bilancio di quattro vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. Il Gavirate resta invece fermo a quota 13.

In testa prosegue la marcia della Rhodense, che ha vinto 3-1 sul campo del Morazzone e guida la classifica con 31 punti, sei in più degli avversari di giornata. Successo anche per la Baranzatese, che si è imposta 3-2 sul campo della Caronnese.

Risultati 11ª giornata – sabato 21 novembre

Legnano-Magenta 5-2; Caronnese-Baranzatese 2-3; Valceresio A. Audax-Union Valleolona 6-2; Gavirate-Fbc Saronno 0-2; Universal Solaro-Real Vanzaghese Mantegazza 3-2; Mazzo 80-Sedriano 2-2; Calcio Canegrate-Besnatese 2-3; Morazzone-Rhodense 1-3.

Classifica Juniores Under 19 Élite, girone A

Rhodense 31 punti; Morazzone 25; Valceresio A. Audax 24; Baranzatese 19; Sedriano 19; Fbc Saronno 17; Universal Solaro 16; Besnatese 14; Gavirate 13; Magenta 13; Calcio Canegrate 12; Legnano 12; Caronnese 11; Mazzo 80 11; Union Valleolona 6; Real Vanzaghese Mantegazza 2.

21112026