Calcio Primavera 1, oggi il Como ospita il Sassuolo a Rovello Porro
21 Novembre 2026
ROVELLO PORRO – Torna in campo il Como Primavera, che oggi sabato 21 novembre alle 15 ospiterà il Sassuolo al centro sportivo comunale Angelo Volontè di via Ludovico Ariosto a Rovello Porro, abituale sede delle partite casalinghe della formazione lariana. La sfida è valida per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1 e mette di fronte due squadre che occupano posizioni differenti in classifica.
Il Como arriva all’appuntamento al nono posto con 15 punti, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte nelle prime dieci giornate. Sedici le reti realizzate e quattordici quelle subite, per una differenza reti positiva di due gol. La formazione lariana è reduce da due vittorie nelle ultime tre partite e punta a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni.
Situazione diversa per il Sassuolo, attualmente diciassettesimo con 10 punti. Gli emiliani hanno ottenuto due vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, segnando sedici reti e subendone venti. La squadra ospite cercherà dunque punti preziosi per risalire la graduatoria.
La giornata propone anche diversi confronti interessanti, a partire da Inter-Juventus, in programma sabato alle 13, e dal confronto tra Cesena e Roma. La capolista Parma sarà invece impegnata domenica sul campo dell’Empoli.
Il programma dell’11’ giornata
Sabato 21 novembre
- Ore 11: Lecce-Atalanta
- Ore 11: Monza-Fiorentina
- Ore 13: Inter-Juventus
- Ore 15: Cesena-Roma
- Ore 15: Como-Sassuolo
Domenica 22 novembre
- Ore 11: Lazio-Milan
- Ore 11: Verona-Cagliari
- Ore 13: Empoli-Parma
Lunedì 23 novembre
- Ore 15: Albinoleffe-Genoa
- Ore 17: Torino-Bologna
La classifica
Parma 21 punti; Inter 19; Bologna e Lazio 18; Roma 17; Milan e Lecce 16; Empoli e Como 15; Cagliari 14; Genoa, Fiorentina e Juventus 13; Cesena 11; Torino, Verona e Sassuolo 10; Atalanta 8; Monza 6; Albinoleffe 5.
Tutte le squadre hanno disputato 10 partite.
20112026