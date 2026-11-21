Calcio

ROVELLO PORRO – Torna in campo il Como Primavera, che oggi sabato 21 novembre alle 15 ospiterà il Sassuolo al centro sportivo comunale Angelo Volontè di via Ludovico Ariosto a Rovello Porro, abituale sede delle partite casalinghe della formazione lariana. La sfida è valida per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1 e mette di fronte due squadre che occupano posizioni differenti in classifica.

Il Como arriva all’appuntamento al nono posto con 15 punti, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte nelle prime dieci giornate. Sedici le reti realizzate e quattordici quelle subite, per una differenza reti positiva di due gol. La formazione lariana è reduce da due vittorie nelle ultime tre partite e punta a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni.

Situazione diversa per il Sassuolo, attualmente diciassettesimo con 10 punti. Gli emiliani hanno ottenuto due vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, segnando sedici reti e subendone venti. La squadra ospite cercherà dunque punti preziosi per risalire la graduatoria.

La giornata propone anche diversi confronti interessanti, a partire da Inter-Juventus, in programma sabato alle 13, e dal confronto tra Cesena e Roma. La capolista Parma sarà invece impegnata domenica sul campo dell’Empoli.

Il programma dell’11’ giornata

Sabato 21 novembre

Ore 11: Lecce-Atalanta

Ore 11: Monza-Fiorentina

Ore 13: Inter-Juventus

Ore 15: Cesena-Roma

Ore 15: Como-Sassuolo

Domenica 22 novembre

Ore 11: Lazio-Milan

Ore 11: Verona-Cagliari

Ore 13: Empoli-Parma

Lunedì 23 novembre

Ore 15: Albinoleffe-Genoa

Ore 17: Torino-Bologna

La classifica

Parma 21 punti; Inter 19; Bologna e Lazio 18; Roma 17; Milan e Lecce 16; Empoli e Como 15; Cagliari 14; Genoa, Fiorentina e Juventus 13; Cesena 11; Torino, Verona e Sassuolo 10; Atalanta 8; Monza 6; Albinoleffe 5.

Tutte le squadre hanno disputato 10 partite.

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