Calcio

ROVELLO PORRO – Sconfitta casalinga per il Como Primavera, battuto 3-0 dal Sassuolo nella partita disputata sabato pomeriggio al centro sportivo Volontè, di Rovello Porro valida per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. Il risultato è severo per i lariani, protagonisti di un buon primo tempo. Al 24′ Zamagni colpisce il palo, Lungu respinge il tentativo di Thilland e Ballone centra la traversa. Poco dopo il portiere ospite si supera nuovamente sulle conclusioni di Ballone e Bonsignori.

Nella ripresa cambia tutto. Al 48′ Frangella porta avanti il Sassuolo, sfruttando un assist di Daldum. Il Como fatica a reagire e al 71′ Kulla raddoppia su rigore, concesso per un fallo di Epifani. All’86’ lo stesso Kulla firma il definitivo 3-0 con una spettacolare conclusione dalla propria metà campo, sorprendendo Damioli fuori dai pali. Per il Como di Gianluca Falsini si interrompe così la serie di due vittorie consecutive.

Como-Sassuolo 0-3

COMO: Damioli, Grilli (34′ Cardozo), Epifani, De Paoli, Bonsignori, Andrealli, Broggian (71′ Mazzara), Arui (71′ Pisati), Ballone (51′ Casati), Zamagni, Thilland (71′ Tigano). A disposizione: Sgarbi, Soumah, Baralla, Bulgheroni, Candido, Carli. Allenatore: Gianluca Falsini.

SASSUOLO: Lungu, Gianelli, Vezzosi, Ndiaye, Bolondi, Frangella (88′ Acatullo), Baffoh (84′ Mirri), Mussini, Cornescu (80′ Liberali), Kulla (88′ Coman), Daldum (80′ Campani). A disposizione: Zanetti, Venuti, Chiricallo, Barry, Cavani, Merzi. Allenatore: Cristian Serpini.

Marcatori: 3′ st Frangella, 26′ st Kulla (rigore), 41′ st Kulla.

(foto archivio)

21112026