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CASTIGLIONE OLONA – Giochi, risate e tanta voglia di stare insieme alla biblioteca civica di Castiglione Olona, dove l’iniziativa “Biblioteca in gioco” – che si è tenuta nei gioni scorsi – ha registrato una partecipazione che, secondo gli organizzatori, ha anche superato le aspettative. L’appuntamento ha trasformato gli spazi della biblioteca al Castello di Monteruzzo di via Marconi in un luogo di incontro e divertimento, offrendo ai partecipanti l’occasione di condividere del tempo libero attraverso il gioco e la socializzazione.

A tracciare un bilancio positivo dell’iniziativa sono stati i responsabili della biblioteca, che attraverso i canali social hanno ringraziato tutti coloro che hanno preso parte all’evento, sottolineando l’entusiasmo e il clima di allegria che hanno caratterizzato la giornata. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai ragazzi di In Ludo Veritas, che hanno contribuito alla riuscita dell’appuntamento, portando la propria esperienza e passione per il gioco all’interno della struttura comunale.

L’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione per valorizzare la biblioteca come spazio di aggregazione, non soltanto dedicato alla lettura e allo studio, ma aperto ad attività capaci di coinvolgere la comunità. Dalla biblioteca è arrivato infine un invito a ritrovarsi per una prossima sfida, lasciando intendere la volontà di riproporre l’esperienza.

21112026