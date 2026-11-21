Groane

CERIANO LAGHETTO – Completate la scorsa settimana le operazioni di voto per l’elezione del nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Si tratta di un progetto di educazione civica che da diversi anni coinvolge l’Istituto Comprensivo Cesare Battisti in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto.

Come già dallo scorso anno, anche per questo nuovo mandato, gli studenti eleggibili erano quelli che frequentano l’ultimo anno di primaria e il primo anno di secondaria di primo grado. In totale, le classi coinvolte dal progetto sono state 5, due della quinta primaria e 3 della prima secondaria di primo grado. Al termine delle votazioni nelle classe sono stati eletti a comporre il Ccrr:

Sofia Busalacchi, Alvin Lika, Rachel Meyers, Leonardo Fatiga, Tommaso Indovino, Edoardo Alberio Dal Cer, Andrea di Natale, Emma Tucceri Cimini, Rebecca De Giacomo e Beatrice Roncelli.

Alla prima seduta del nuovo consiglio, a cui ha assistito anche la Vicesindaca e Assessora all’Istruzione, Francesca Sulis con il personale dell’Ufficio Scuola, la dirigente scolastica Maria Beatrice Murdaca e le referenti di progetto, prof.sse Iulian e Lagona, i nuovi componenti hanno provveduto ad eleggere Sindaco e Vicesindaco. Scelta in rosa per entrambe le funzioni: nel ruolo di Sindaca è stata eletta Rebecca De Giacomo, mentre Beatrice Roncelli sarà la nuova Vicesindaca.

“L’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è un momento prezioso per la nostra comunità” -commenta la Vicesindaca Sulis. “Avvicinare i più giovani ai meccanismi della pubblica amministrazione, significa educarli al valore dell’impegno civico e alla cura della cosa pubblica. Vogliamo trasmettere loro l’idea che partecipare e prendersi responsabilità condivise è il primo passo per costruire insieme il bene di tutti, cominciando dal nostro paese”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09