Saronnese

CISLAGO – Anche il Comune di Cislago ha aderito alla campagna “Go Blue”, promossa da Unicef Italia in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, celebrata ieri, venerdì 20 novembre. Un’iniziativa per richiamare l’attenzione sull’importanza di tutelare i più giovani e garantire il rispetto dei loro diritti.

La ricorrenza ha rappresentato anche l’occasione per ricordare il 37° anniversario dell’approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, documento fondamentale che riconosce a ogni bambino il diritto di crescere, essere ascoltato, ricevere un’educazione e vivere in un ambiente sicuro e protetto.

L’amministrazione comunale ha voluto coinvolgere direttamente anche le scuole del territorio, condividendo con gli istituti il “Poster dei Diritti”, uno strumento pensato per aiutare bambini e ragazzi a conoscere e comprendere le tutele loro riconosciute.

L’adesione alla campagna “Go Blue” ha voluto sottolineare inoltre il ruolo dell’intera comunità nella difesa dei diritti dei minori, ricordando agli adulti la responsabilità quotidiana di accompagnare le nuove generazioni nella crescita e nello sviluppo delle proprie potenzialità.

21112026