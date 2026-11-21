Dl Ambiente, Gadda: “Dal governo misure senza visione, occasione persa”
21 Novembre 2026
ROMA – “Nemmeno su temi che incidono direttamente sulla competitività del Paese, sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini, come il dissesto idrogeologico, il rischio ambientale e le bonifiche, il governo è stato capace di mettere in campo una strategia. Ancora una volta, ci troviamo di fronte a un insieme di micro interventi disomogenei come se fossero stati presi dai fondi dei cassetti dei ministeri”. Lo ha detto Maria Chiara Gadda, vicepresidente di Italia Viva-Casa Riformista alla Camera, annunciando il voto contrario del gruppo al Dl Ambiente.
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