Politica

ROMA – “Nemmeno su temi che incidono direttamente sulla competitività del Paese, sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini, come il dissesto idrogeologico, il rischio ambientale e le bonifiche, il governo è stato capace di mettere in campo una strategia. Ancora una volta, ci troviamo di fronte a un insieme di micro interventi disomogenei come se fossero stati presi dai fondi dei cassetti dei ministeri”. Lo ha detto Maria Chiara Gadda, vicepresidente di Italia Viva-Casa Riformista alla Camera, annunciando il voto contrario del gruppo al Dl Ambiente.

“Sul dissesto idrogeologico si stanziano appena 11 milioni di euro per i Comuni. Ma il problema non è soltanto l’esiguità delle risorse: è soprattutto il mancato superamento dell’errore macroscopico di aver smantellato Italia Sicura, senza costruire un sistema efficace di prevenzione e coordinamento degli interventi per aiutare soprattutto i piccoli comuni che non hanno staff tecnici adeguati. Sulle bonifiche, per la Terra dei Fuochi vengono destinate meno della metà delle risorse richieste dal commissario straordinario nominato dal governo stesso, ma il problema vero è che si continua a intervenire soltanto a valle senza affrontare il nodo della prevenzione del rischio di danno ambientale sostenendo le imprese a fare gli investimenti in manutenzione. Anche sull’economia circolare emerge il ritardo della maggioranza: bene gli incentivi per le imprese che utilizzano plastica riciclata, ma le opportunità dall’utilizzo di materie prime seconde è ancora limitata da norme arretrate. Quanto al rischio ambientale, il decreto ignora il grido d’allarme degli agricoltori, che chiedono investimenti nelle infrastrutture, a partire da quelle idriche. Questo decreto, insomma, rappresenta l’ennesima occasione persa per affrontare in modo strutturale questioni così importanti per il futuro del Paese”, ha concluso.

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