Cronaca

VARESE – Tutto è iniziato con il furto di una tazzina da caffè in un’area di servizio autostradale. Un episodio apparentemente di poco conto che ha portato la polizia a scoprire un vero e proprio arsenale nascosto in un’automobile: due revolver, un machete, un taser, munizioni e persino un giubbotto antiproiettile. A finire in manette è stato un uomo di 33 anni, arrestato dalla Polizia di Stato di Varese per porto abusivo di armi e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato quando gli agenti delle Volanti sono stati allertati per un furto in un’area di servizio autostradale appena fuori Varese. Un uomo, dopo aver consumato un pasto, si era allontanato oltrepassando le barriere antitaccheggio e facendo scattare l’allarme. I poliziotti lo hanno raggiunto quando si trovava già a bordo di un’automobile, accertando che aveva portato via una tazzina da caffè senza pagarla.

Dal furto della tazzina alla scoperta delle armi

Durante il controllo, il comportamento particolarmente nervoso del 33enne ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti. La successiva perquisizione personale e dell’automobile ha portato alla scoperta di numerose armi e altri oggetti nascosti in diversi vani del veicolo.

I poliziotti hanno sequestrato un coltello a serramanico con lama bloccabile, due revolver tascabili di produzione belga, numerose munizioni di diverso calibro, un machete, un dispositivo storditore elettrico tipo taser e un giubbotto antiproiettile.

Ma non è tutto. Nel corso delle operazioni sono stati trovati anche alcuni quantitativi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga, diversi telefoni cellulari e schede Sim, un rilevatore di radiofrequenze e microspie, un passamontagna e 325 euro in contanti.

Altre armi e droga in due automobili

Gli accertamenti sono stati quindi estesi ad altre due automobili riconducibili al 33enne. Anche in questo caso le perquisizioni hanno dato esito positivo: gli agenti hanno sequestrato 30 cartucce calibro 12, tre bilancini di precisione e ulteriori dosi di marijuana e hashish.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato in flagranza per porto abusivo di armi e detenzione di sostanze stupefacenti e accompagnato alla casa circondariale di Varese.

Un intervento nato dalla segnalazione del furto di una semplice tazzina da caffè e concluso con il sequestro di armi, munizioni, droga e numerosi altri oggetti.

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