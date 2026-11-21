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GERENZANO – Un’esperienza fuori dall’ordinario che unisce il fascino della musica dal vivo alla scoperta del cosmo. È quanto propone il corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano per sabato 21 novembre alle 21, quando il palco del teatro San Filippo Neri accoglierà “Lost in Space“, una serata speciale organizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il contributo del Lions Club. Il filo conduttore dell’intero evento sarà il dialogo tra arte e scienza, offrendo al pubblico un vero e proprio itinerario sonoro tra pianeti, galassie e fenomeni astronomici.

Sul podio si alterneranno il maestro Pietro Martinoli e un ospite di caratura internazionale: il compositore e direttore d’orchestra statunitense Jack Stamp, autentico punto di riferimento nella musica bandistica contemporanea. Ad accompagnare l’esecuzione dei brani in programma interverranno inoltre Caterina Tresoldi e Margherita Bonzini, chiamate a guidare gli spettatori con approfondimenti e curiosità scientifiche per rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera spaziale della serata.

Il concerto rappresenta anche il momento conclusivo di un percorso condiviso con le scuole del paese. Nelle settimane che precedono l’esibizione, infatti, gli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie gerenzanesi hanno lavorato sul tema dell’universo realizzando una serie di elaborati artistici. Grazie all’impegno dei volontari della banda, delle insegnanti e del comune, i disegni sono attualmente raccolti in una mostra allestita nella biblioteca comunale (visitabile negli orari di apertura al pubblico) e saranno poi esposti anche in teatro durante la serata di sabato.

L’ingresso al teatro San Filippo Neri sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza fino a esaurimento dei posti disponibile.

(foto dei lavori degli alunni delle primarie)

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