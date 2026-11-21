Città

SARONNO -Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 20 novembre, ci sono la manifestazione degli studenti nelle strade di Saronno, i nuovi controlli della polizia locale, il ricordo di Giulio Concolino e l’avvicendamento nella Giunta comunale.

Due ore di manifestazione, dalle 9 alle 11, per gli studenti delle scuole superiori di Saronno, scesi in strada per protestare contro il Governo, il caro vita, il riarmo e le condizioni degli edifici scolastici. Il corteo è partito dal quartiere scolastico e ha attraversato diverse vie cittadine, raggiungendo anche la rotonda tra via Novara e via Primo Maggio, dove la circolazione è stata temporaneamente bloccata. Tra cori, interventi al megafono e fumogeni, i ragazzi hanno esposto cartelli ironici e messaggi dedicati al futuro delle nuove generazioni. La manifestazione si è conclusa in piazza Libertà.

Quattro serate di controlli straordinari sulle strade di Saronno e di altri cinque Comuni del territorio. Il servizio, finanziato e coordinato da Regione Lombardia, coinvolgerà circa venti agenti e ufficiali di polizia locale di Saronno, Uboldo, Origgio, Caronno Pertusella, Garbagnate Milanese e Cislago. Le pattuglie saranno in strada venerdì 27 e sabato 28 novembre e poi sabato 5 e domenica 6 dicembre, dalle 21 fino a tarda notte. I controlli, anche con etilometro, interesseranno il centro storico e le zone delle stazioni ferroviarie, con l’obiettivo di contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Francesco Ricca ha ricordato Giulio Concolino, storico barista del Bray Hill di viale Rimembranze, scomparso a 72 anni dopo 42 anni trascorsi dietro il bancone del pub. Nel suo messaggio ha ripercorso il legame tra il locale e la vita della città, ricordando come proprio ai tavoli del Bray Hill fosse nato il gruppo politico, tra conversazioni sulla politica nazionale e locale. Un ricordo che diventa anche una riflessione sul ruolo dei bar come luoghi di incontro, socialità e aggregazione, capaci di contribuire alla vita della comunità.

Avvicendamento nella Giunta comunale guidata dalla sindaca Ilaria Pagani: Mattia Cattaneo lascia l’incarico di assessore per sopraggiunti impegni personali e professionali. Al suo posto arriva Francesco Davide Licata, che assume le deleghe alla Sostenibilità economica, agli Organismi partecipati e alla Valorizzazione del patrimonio, ricevendo anche l’incarico di vicesindaco. Pagani ha ringraziato Cattaneo per il lavoro svolto durante il mandato e ha espresso fiducia nel nuovo assessore, chiamato a seguire ambiti strategici per il futuro della città.

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