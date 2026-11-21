I più letti di ieri: studenti in corteo, controlli con etilometro e cambio nella Giunta Pagani
21 Novembre 2026
SARONNO -Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 20 novembre, ci sono la manifestazione degli studenti nelle strade di Saronno, i nuovi controlli della polizia locale, il ricordo di Giulio Concolino e l’avvicendamento nella Giunta comunale.
Due ore di manifestazione, dalle 9 alle 11, per gli studenti delle scuole superiori di Saronno, scesi in strada per protestare contro il Governo, il caro vita, il riarmo e le condizioni degli edifici scolastici. Il corteo è partito dal quartiere scolastico e ha attraversato diverse vie cittadine, raggiungendo anche la rotonda tra via Novara e via Primo Maggio, dove la circolazione è stata temporaneamente bloccata. Tra cori, interventi al megafono e fumogeni, i ragazzi hanno esposto cartelli ironici e messaggi dedicati al futuro delle nuove generazioni. La manifestazione si è conclusa in piazza Libertà.
Saronno, il corteo degli studenti blocca la viabilità. Cori, cartelli ironici e fumogeni
Quattro serate di controlli straordinari sulle strade di Saronno e di altri cinque Comuni del territorio. Il servizio, finanziato e coordinato da Regione Lombardia, coinvolgerà circa venti agenti e ufficiali di polizia locale di Saronno, Uboldo, Origgio, Caronno Pertusella, Garbagnate Milanese e Cislago. Le pattuglie saranno in strada venerdì 27 e sabato 28 novembre e poi sabato 5 e domenica 6 dicembre, dalle 21 fino a tarda notte. I controlli, anche con etilometro, interesseranno il centro storico e le zone delle stazioni ferroviarie, con l’obiettivo di contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Saronno, due weekend di controlli della polizia locale. Anche con l’etilometro
Francesco Ricca ha ricordato Giulio Concolino, storico barista del Bray Hill di viale Rimembranze, scomparso a 72 anni dopo 42 anni trascorsi dietro il bancone del pub. Nel suo messaggio ha ripercorso il legame tra il locale e la vita della città, ricordando come proprio ai tavoli del Bray Hill fosse nato il gruppo politico, tra conversazioni sulla politica nazionale e locale. Un ricordo che diventa anche una riflessione sul ruolo dei bar come luoghi di incontro, socialità e aggregazione, capaci di contribuire alla vita della comunità.
Saronno, Ricca ricorda Giulio del Bray Hill: “Quante storie sono cominciate a quei tavoli?”
Avvicendamento nella Giunta comunale guidata dalla sindaca Ilaria Pagani: Mattia Cattaneo lascia l’incarico di assessore per sopraggiunti impegni personali e professionali. Al suo posto arriva Francesco Davide Licata, che assume le deleghe alla Sostenibilità economica, agli Organismi partecipati e alla Valorizzazione del patrimonio, ricevendo anche l’incarico di vicesindaco. Pagani ha ringraziato Cattaneo per il lavoro svolto durante il mandato e ha espresso fiducia nel nuovo assessore, chiamato a seguire ambiti strategici per il futuro della città.
Saronno, cambio nella Giunta Pagani: Cattaneo lascia, Licata nuovo assessore-vicesindaco
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