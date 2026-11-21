Groane

LAZZATE – Tre persone ferite, tre ambulanze e due mezzi di soccorso avanzato mobilitati per un incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 20 novembre lungo la Pedemontana, nel tratto della A36 in collegamento tra la strada statale 35 e l’autostrada A8, all’altezza del chilometro 19.

L’allarme è scattato alle 19,24, all’altezza del chilometro 19, dove, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate due automobili. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone: una ragazza di 22 anni, un uomo di 79 anni e una 40enne.

Imponente la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono intervenute tre ambulanze della Croce rossa, un’automedica e un secondo mezzo di soccorso avanzato. Allertati anche i vigili del fuoco di Varese.

Tre i feriti, tutti soccorsi in codice giallo e trasportati in altrettanti ospedali. Dopo le prime cure sul posto, intorno alle 20,30 le ambulanze hanno raggiunto il Sant’Anna di Como, l’ospedale di Saronno e il San Carlo di Milano.

Sono seguiti i rilievi per determinare cause e responsabilità del sinistro.

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