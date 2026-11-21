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SARONNO – Una giornata asciutta e decisamente più mite rispetto ai giorni scorsi: temperature in rialzo con massime intorno ai 16 gradi e minime vicino ai 4 gradi. Il sole farà la parte del leone, alternato a qualche nube passeggera soprattutto nelle ore centrali.

La mattina si apre fredda ma calma; le temperature risalgono rapidamente e attorno alle 14 si toccheranno i valori più alti. La probabilità di precipitazioni resta praticamente nulla e l’accumulo previsto è di 0 millimetri, perciò chi ha in programma attività all’aperto potrà contare su condizioni favorevoli.

Venti moderati interessano il territorio, con qualche rinforzo locale: non ci saranno situazioni di disagio, ma è consigliabile una giacca leggera nelle ore più fresche. Il cielo rimarrà in prevalenza sereno o poco nuvoloso fino al tramonto, favorendo limpide evoluzioni e una serata relativamente tranquilla.

Occhi puntati su domani: è atteso un peggioramento con pioggia e un calo termico sensibile. Le precipitazioni complessive dovrebbero avvicinarsi ai 10 millimetri e la massima si fermerà intorno agli 8 gradi.

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