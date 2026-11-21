Limbiate

LIMBIATE – Proseguono i lavori per la riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate, con interventi in corso su diversi punti del tracciato. Il Comune di Limbiate ha fornito un aggiornamento sull’avanzamento del cantiere, illustrando le opere già completate e quelle previste nelle prossime settimane. In viale Monte Bianco è stata ultimata la demolizione del muro esistente e sono stati rimossi i vecchi binari. Si tratta di operazioni necessarie per consentire la futura trasformazione della sede tranviaria e preparare l’area alle successive fasi di realizzazione della nuova infrastruttura.

Un altro intervento significativo riguarda piazza Tobagi, dove sono terminati gli scavi destinati alla costruzione della nuova sottostazione elettrica interrata. Il programma dei lavori prevede ora la realizzazione delle strutture in cemento armato, seguita dalle opere di impermeabilizzazione e dall’installazione degli impianti. Le attività proseguono anche in corrispondenza del Ponte Villoresi, dove sono in corso le lavorazioni preparatorie. Contemporaneamente, lungo il resto del percorso, si interviene sulle nuove sottostazioni elettriche e sulle opere di contenimento.

La riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate si conferma dunque un cantiere articolato, con più interventi portati avanti contemporaneamente. L’obiettivo è predisporre progressivamente il tracciato della nuova infrastruttura, attraverso una serie di opere che interessano sia la sede tranviaria sia gli impianti necessari al suo funzionamento.

21112026