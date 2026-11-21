Saronnese

ORIGGIO – Domenica 15 novembre il gruppo Panchina rossa in collaborazione con Proloco, Consulta giovanile e Avis ha avuto il piacere di ospitare Oriella Stamerra Presidente di Rete Rosa (centro Antiviolenza di Saronno). La stessa, davanti ad una platea attenta e interessata, ha illustrato il lavoro che svolge un centro antiviolenza al fine di dare un aiuto a donne maltrattate ed ai loro figli. Oltre ai racconti toccanti di vita vera, sono stati proiettate slide con le statistiche annuali delle donne del territorio che si sono rivolte a Rete Rosa, purtroppo numeri in crescita. Donne che, seguendo un percorso, hanno avuto il coraggio di chiedere aiuto, di denunciare il maltrattante, di mettersi in discussione e affrontare i disagi derivanti da questa azione, affrontando la paura fisica, psicologica ed economica.

La presidente di Rete Rosa ha sottolineato l’importanza di fare rete fra tutte le istituzioni territoriali, carabinieri, enti locali, Asst, ospedali. I centri antiviolenza per funzionare hanno bisogno di fondi regionali anche per poter diffondere la cultura della non-violenza nelle scuole secondarie di I e II grado. Si è affrontato anche il tema della responsabilità degli uomini e dei percorsi di rieducazione presso centri dedicati al recupero e al cambiamento. La serata si è conclusa con la lettura della poesia ‘Se domani non torno’ scritta dell’attivista peruviana Cristina Torres Caceres. Presenti l’assessora Chiara Ceriani e la consigliera comunale Emanuela Baccichetti.

L’ultimo appuntamento dell’iniziativa “Non solo il 25 novembre” sarà la fiaccolata di martedì 24 novembre con ritrovo alle 18.30 all’oratorio maschile insieme alle ragazze e ragazzi della Polisportiva Airoldi.

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