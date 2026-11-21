Comasco

ROVELLO PORRO – Buona partecipazione all’incontro informativo dei giorni scorsi dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani, organizzato dal Comune di Rovello Porro in collaborazione con la stazione dei carabinieri di Turate. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sui rischi legati ai raggiri, con particolare attenzione alle persone anziane, spesso individuate come possibili vittime dai truffatori.

Durante l’appuntamento, che si è svolto al centro civico di piazza Porro, sono stati forniti consigli pratici per riconoscere situazioni sospette e affrontare con maggiore consapevolezza eventuali tentativi di truffa. Spazio anche all’ascolto e al confronto con i partecipanti, che hanno potuto approfondire un tema particolarmente sentito.

A tracciare un bilancio positivo dell’iniziativa è stata l’amministrazione comunale, che attraverso i propri canali social ha sottolineato la partecipazione registrata e l’importanza della collaborazione con i carabinieri. L’incontro si inserisce nelle attività di informazione e prevenzione rivolte alla popolazione, con l’obiettivo di promuovere una maggiore attenzione ai rischi e contribuire alla sicurezza delle persone più vulnerabili.

(foto: un momento dell’incontro)

21112026