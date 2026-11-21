Città

SARONNO – Un matrimonio che attraversa tre secoli, quattro gigantesche tele che raccontano una storia d’amore della mitologia e un nuovo murales che porta l’arte barocca sulle pareti della città. È il filo conduttore dell’iniziativa organizzata oggi, sabato 21 novembre, dalla Delegazione Fai del Seprio, che propone un viaggio tra le opere del Legnanino custodite nella biblioteca civica e la reinterpretazione dello street artist Andrea Ravo Mattoni in piazza La Malfa.

A raccontare la storia di questo straordinario patrimonio artistico è Sergio Beato, celebre e amato storico saronnese, profondo conoscitore della storia e dell’arte cittadina. Il suo intervento permette di scoprire non soltanto il significato dei quattro grandi dipinti dedicati a Bacco e Arianna, ma anche il loro percorso fino a Saronno.

“Da molti anni esattamente dal 1989, nella sala di lettura in biblioteca a Saronno sono stati collocati quattro teleri di notevoli dimensioni per un totale di 35 metri lineari. Il ciclo di dipinti rappresenta, in quattro, sequenze la storia di Bacco e Arianna, due mitici personaggi della mitologia antica.

L’autore dei dipinti è stato Stefano Maria Legnani detto il Legnanino, un grande pittore attivo fra la fine del 1600 e i primi anni del 700. L’artista è nato a Milano nel 1661 da una famiglia di sicura origine saronnese. I teleri adornavano, un tempo il salone di un palazzo nobiliare di Milano distrutto dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Le tele sono ricomparse negli anni ottanta del novecento sul mercato dell’antiquariato. Nel 1987 sono stati acquistati dall’Amministrazione della città di Saronno e collocate in Biblioteca.

Il primo telero mostra l’abbandono di Teseo che lascia Arianna sull’isola di Nasso, il secondo mostra l’incontro di Bacco che si innamora di Arianna, nel terzo si vede Bacco che chiede alla dea Venere il permesso di sposare Arianna, nell’ultimo si vede la scena del matrimonio di Bacco e Arianna. Il ciclo completo è stato dipinto dal Legnanino nei primi anni del ‘700 e si inserisce nell’arco della sua notevole produzione pittorica. Ultimamente il pittore di street art Adrea Ravo Mattoni ha riprodotto il dipinto del matrimonio sulla parete di un edificiol di p.zza La Malfa a Saronno”.

Ed è proprio questo legame tra passato e presente il cuore dell’appuntamento di oggi. Il percorso proposto dal Fai partirà dalla biblioteca civica di viale Santuario 2, dove i partecipanti potranno ammirare i quattro teleri e approfondire la conoscenza del Legnanino, pittore milanese dalle radici saronnesi.

La visita proseguirà poi in piazza La Malfa, davanti al nuovo murales realizzato da Andrea Ravo Mattoni, che ha riprodotto un particolare dello sposalizio di Bacco e Arianna. Un’occasione per osservare come un’opera nata nei primi anni del Settecento possa trovare una nuova collocazione e un nuovo pubblico attraverso la street art.

L’appuntamento è per oggi, sabato 21 novembre. L’accreditamento è previsto alle 14,45, mentre la visita inizierà alle 15. Per partecipare è necessario prenotarsi e versare anticipatamente un contributo minimo di 10 euro per gli iscritti Fai e 15 euro per i non iscritti. Sarà possibile iscriversi al Fai o rinnovare la propria adesione anche sul posto.

Il punto di ritrovo è accessibile alle persone con disabilità motoria. Per il parcheggio sono indicati viale del Santuario e via Varese. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].

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