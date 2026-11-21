Città

SARONNO – “Non credo nel modo più assoluto alle sue dimissioni per motivi di lavoro”. Non usa mezzi termini Novella Ciceroni, capogruppo di Obiettivo Saronno, nel commentare a caldo l’uscita di Mattia Cattaneo dalla Giunta Pagani. In un post pubblicato sulla propria pagina Facebook pubblica, l’esponente dell’opposizione propone una lettura tutta politica dell’addio del vicesindaco e assessore al Bilancio, sostituito da Francesco Licata.

Ciceroni parte dal ruolo avuto da Cattaneo nelle vicende politiche degli ultimi anni. “Mattia Cattaneo è stato colui che ha determinato la fine anticipata dell’amministrazione Airoldi dopo essere stato fino a quel momento il braccio destro dell’ex Sindaco; nel 2025 non si è poi ricandidato ma ha lavorato dietro le quinte affinché vincesse la Pagani e ha accettato il ruolo importantissimo di Assessore al bilancio e Vincesindaco”.

Poi arriva la riflessione sul significato dell’impegno amministrativo e il dubbio sulle motivazioni ufficiali delle dimissioni. “Amministrare la città in cui vivi è un onore, un privilegio, un incarico che ti permette di migliorarla. Di fare anziché solo parlare. Perciò perdonatemi se non credo nel modo più assoluto alle sue dimissioni per motivi di lavoro”.

La capogruppo si spinge oltre, chiamando in causa due temi che hanno segnato il recente dibattito politico cittadino. “Lo considero invece un voler prendere le distanze anche da questa amministrazione: il motivo sarà l’Isotta Fraschini ? E il teatrino andato in scena in Consiglio Comunale l’11 e il 12 di novembre?”.

Infine, la stoccata al Partito democratico, che ora si trova a gestire il nuovo assetto della maggioranza: “Via Gilardoni e Cattaneo il cerino rimane ora in mano al Pd”. Una presa di posizione che mette in discussione la spiegazione ufficiale dell’uscita di Cattaneo, attribuita a sopraggiunti impegni personali e professionali, e apre interrogativi politici sulle tensioni interne alla maggioranza.

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