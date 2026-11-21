Cronaca

SARONNO – Una donna di 60 anni è stata soccorsa ieri mattina, venerdì 20 novembre, in via Roma dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale. L’allarme è scattato alle 8,38, quando è stato richiesto, da alcuni pedoni e automobilisti, l’intervento dei mezzi di emergenza per un investimento di una ciclista.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, inviata dalla centrale operativa di Areu. È stata allertata anche la polizia locale di Saronno per gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.

La sessantenne è stata assistita dal personale sanitario e successivamente accompagnata all’ospedale di Saronno, dove è arrivata alle 9,04. Il personale ha potuto rassicurare tutti i presenti e anche la vittima del sinistro. Il trasporto è avvenuto in codice verde, indicazione di condizioni non gravi.

Restano da chiarire le circostanze dell’investimento e l’esatta dinamica dell’incidente che srà ricostruita dalla polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso e si è occupata di deviare il traffico per permettere i soccorsi e cercare di ridurre l’impatto sulla circolazione.

(foto archivio)

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