Saronno, ciclista di 60 anni investita in via Roma
21 Novembre 2026
SARONNO – Una donna di 60 anni è stata soccorsa ieri mattina, venerdì 20 novembre, in via Roma dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale. L’allarme è scattato alle 8,38, quando è stato richiesto, da alcuni pedoni e automobilisti, l’intervento dei mezzi di emergenza per un investimento di una ciclista.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, inviata dalla centrale operativa di Areu. È stata allertata anche la polizia locale di Saronno per gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.
La sessantenne è stata assistita dal personale sanitario e successivamente accompagnata all’ospedale di Saronno, dove è arrivata alle 9,04. Il personale ha potuto rassicurare tutti i presenti e anche la vittima del sinistro. Il trasporto è avvenuto in codice verde, indicazione di condizioni non gravi.
Restano da chiarire le circostanze dell’investimento e l’esatta dinamica dell’incidente che srà ricostruita dalla polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso e si è occupata di deviare il traffico per permettere i soccorsi e cercare di ridurre l’impatto sulla circolazione.
(foto archivio)
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