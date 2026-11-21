Città

SARONNO – Il cambio in Giunta annunciato ieri, venerdì 20 novembre, dalla sindaca Ilaria Pagani avrà conseguenze anche sul consiglio comunale. Non cambia soltanto la composizione dell’esecutivo cittadino: sarà necessario procedere alla surroga di un consigliere e all’elezione del nuovo presidente del consiglio comunale. Al posto di Francesco Davide Licata, destinato a entrare in Giunta, sui banchi dell’assemblea cittadina arriverà Maria Pia Galli.

Il cambio in Giunta. La sindaca ha annunciato la nomina di Francesco Licata a vicesindaco e assessore con deleghe alla Sostenibilità economica, agli Organismi partecipati e alla Valorizzazione del patrimonio. Licata subentra a Mattia Cattaneo, che ha rinunciato all’incarico di assessore per sopraggiunti impegni personali e professionali. Una decisione che, secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, è stata condivisa con la sindaca per garantire continuità all’attività amministrativa.

Le dimissioni di Licata dalla presidenza. Prima di accettare le deleghi del cambio in Giunta, Licata aveva già rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del consiglio comunale. Un passaggio che rende necessaria l’elezione del suo successore alla guida dell’assemblea cittadina.

La surroga e l’arrivo di Maria Pia Galli. E’ stata convocata la conferenza dei capigruppo per organizzare il prossimo consiglio comunale. Tra i punti da affrontare ci sarà la surroga di Licata, con l’ingresso di Maria Pia Galli come nuova consigliera comunale.

Un nuovo presidente del consiglio comunale. L’assemblea dovrà anche eleggere il sostituto di Licata alla presidenza. Saranno quindi i consiglieri comunali a scegliere chi guiderà le prossime sedute, gestirà i lavori dell’aula e garantirà il rispetto del regolamento.

Perché Licata deve lasciare il consiglio comunale. Il passaggio da consigliere ad assessore comporta infatti una precisa conseguenza prevista dalla legge. Nei Comuni con più di 15 mila abitanti, come Saronno, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. Secondo l’articolo 64 del Testo unico degli enti locali, il consigliere che assume l’incarico di assessore cessa dalla carica consiliare al momento dell’accettazione della nomina. Al suo posto subentra il primo dei candidati non eletti della stessa lista. Licata non potrà quindi mantenere neppure la presidenza del consiglio comunale, incarico che richiede di far parte dell’assemblea.

I prossimi passaggi. Il cambio di Giunta avrà dunque tre conseguenze istituzionali: l’ingresso di Licata nell’esecutivo come assessore e vicesindaco, l’arrivo di Maria Pia Galli in consiglio comunale e l’elezione di un nuovo presidente dell’assemblea. Quest’ultimo passaggio sarà anche un momento di confronto politico tra le forze rappresentate in consiglio comunale.

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