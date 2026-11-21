Solaro

SOLARO – È Danilo Scuglio, con lo scatto intitolato “La custode dei ricordi”, il vincitore della quinta edizione del concorso fotografico organizzato dal Maps e dal gruppo fotografico Cogli l’Attimo, con il patrocinio del Comune di Solaro. Le premiazioni si sono svolte nel fine settimana, a conclusione dell’iniziativa che quest’anno aveva come tema “Bellezza senza tempo”. Al secondo posto si è classificato Roberto Gervasoni con la fotografia “Atti di cultura”, mentre il terzo gradino del podio è andato a Rosa Bunetto con l’opera “Ogni età ha da dire qualcosa”.

Il concorso ha raccolto decine di fotografie, attraverso le quali i partecipanti hanno interpretato il tema proposto dagli organizzatori, offrendo differenti rappresentazioni della bellezza e del suo rapporto con il trascorrere del tempo. L’amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la riuscita della quinta edizione, complimentandosi con il Maps e il gruppo Cogli l’Attimo per l’organizzazione e con tutti i partecipanti per la qualità e la varietà degli scatti presentati.

L’iniziativa si conferma così un appuntamento dedicato agli appassionati di fotografia, offrendo loro l’opportunità di mettere alla prova la propria creatività e condividere i propri lavori con la comunità.

(foto pagina Comune Solaro: un momento della premiazione)

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