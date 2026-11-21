Saronnese

UBOLDO – Una rotonda ancora inutilizzabile a oltre 50 giorni dall’apertura del supermercato, modifiche alla viabilità nella zona ex Barzago che hanno creato disagi a residenti e commercianti e una serie di domande rimaste, secondo le opposizioni, senza risposta. Sono questi i temi al centro della stessa interrogazione presentata dalle due forze politiche di opposizione Uboldo Civica e Uboldo al Centro, che chiedono chiarimenti all’Amministrazione comunale sulla gestione dei lavori e sulle scelte adottate per la circolazione stradale.

Il documento, datato 19 novembre e firmato da Luca Azzarà, Ercole Galli e Sonia Petracca per Uboldo al centro e da Claudio Pirotta e Davide Radrizzani per Uboldo civica, riguarda due situazioni strettamente collegate: la rotatoria tra via IV Novembre e via Legnano, realizzata nell’ambito dell’apertura del nuovo Tigros, e la viabilità dell’area ex Barzago, dove si trovano attività commerciali come Karalis, Dpiù, Goldbet e Lux Home.

La rotonda e le risposte ritenute incomplete

La nuova interrogazione arriva dopo un primo intervento delle opposizioni. Il 30 settembre era stata protocollata una richiesta di chiarimenti sull’apertura del supermercato e sulla realizzazione della rotatoria. Il sindaco aveva risposto il 29 ottobre, ma secondo i firmatari non tutti i quesiti avevano ricevuto una risposta.

In particolare, le opposizioni ricordano di aver chiesto “se l’apertura del supermercato prevista per il 30 settembre, possa avvenire prima dell’ultimazione della rotatoria e, in caso affermativo, sulla base di quali atti, autorizzazioni o valutazioni”.

Un punto che, secondo quanto riportato nella nuova interrogazione, non sarebbe stato chiarito nella risposta dell’Amministrazione. Nel documento si ricorda inoltre che il sindaco aveva attribuito i ritardi nel completamento della rotatoria a Snam Rete Gas ed E-Distribuzione. Una spiegazione che le opposizioni riportano, tornando però a chiedere quali interventi siano stati messi in campo dal Comune per garantire il rispetto dei tempi previsti.

A rendere attuale la questione è soprattutto la situazione del cantiere: alla data del 19 novembre, sottolineano i firmatari, “la rotonda non è ancora utilizzabile nonostante siano passati più di 50 giorni dall’apertura del supermercato”.

Il nodo della sicurezza stradale

Le due forze di opposizione chiedono agli assessori ai Lavori pubblici e alla Sicurezza quali misure siano state adottate per rispettare le tempistiche della realizzazione della rotatoria e quali indicazioni siano state impartite agli uffici comunali e ai responsabili.

Un secondo punto riguarda la decisione di consentire l’apertura del supermercato prima del completamento dell’opera. Le opposizioni vogliono sapere “se sono state valutate le conseguenze riferite all’apertura del supermercato prima dell’ultimazione della rotatoria” e, in caso affermativo, sulla base di quali documenti, studi e valutazioni.

C’è poi il tema della sicurezza. Nell’interrogazione viene chiesto di chiarire “quali misure siano state previste per garantire la sicurezza della circolazione stradale e dell’accesso alla struttura commerciale” una volta accertato che la rotonda non sarebbe stata completata entro i tempi stabiliti.

Ex Barzago, le modifiche alla viabilità e i disagi

L’altro fronte dell’interrogazione riguarda l’area ex Barzago (dove si trovano Karalis, Dpiù, Goldbet, Lux Home) e le strade limitrofe. Qui le opposizioni contestano le conseguenze delle nuove soluzioni viabilistiche adottate per l’ingresso e l’uscita dalla zona commerciale. Nel documento si parla di “oggettive complicazioni” create ai residenti e alle attività commerciali.

Ma la questione non riguarda soltanto i disagi. Uboldo Civica e Uboldo al Centro sollevano anche un problema relativo al percorso amministrativo che ha portato alle modifiche.

Secondo quanto riportato nell’interrogazione, nelle planimetrie della variante puntuale al TPL1, presentate e approvate in consiglio comunale dall’Amministrazione Clerici, non compariva la nuova soluzione viabilistica adottata davanti all’area ex Barzago. Al contrario, la configurazione degli accessi risultava ancora quella precedente ai recenti lavori.

Per questo le opposizioni chiedono espressamente “perché la soluzione viabilistica attualmente presente davanti l’area Ex Barzago non era indicata nelle planimetrie approvate in consiglio comunale in occasione della variante puntuale al Tpl1”.

Cinque domande alla Giunta e la richiesta di soluzioni

Complessivamente sono cinque i quesiti rivolti agli assessori ai Lavori pubblici e alla Sicurezza. Oltre ai chiarimenti sui ritardi, sulle valutazioni precedenti all’apertura del supermercato e sulle misure di sicurezza, le opposizioni chiedono spiegazioni sulle modifiche alla viabilità dell’ex Barzago.

L’ultimo punto guarda alle possibili soluzioni. I firmatari chiedono quale sia “l’indirizzo politico volto a porre rimedio alla situazioni di oggettivo disagio create all’ingresso/uscita dell’area Ex Barzago e con quali coperture finanziarie”.

La doppia iniziativa di Uboldo Civica e Uboldo al Centro porta quindi all’attenzione dell’Amministrazione due questioni concrete: i tempi di completamento della rotatoria e le conseguenze della nuova organizzazione della viabilità nell’area ex Barzago.

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