Saronnese

UBOLDO – Nonostante manchino ancora diversi mesi all’appuntamento di giugno, la macchina organizzativa del Palio di Uboldo si è già rimessa in movimento verso la sua trentottesima edizione. Il primo passo ufficiale ha riguardato la definizione degli organigrammi interni: sia le quattro contrade sia il comitato Palio hanno infatti scelto la linea della continuità, confermando in blocco tutte le figure chiave alla guida della manifestazione.

Una decisione che appare naturale alla luce dell’equilibrio straordinario registrato nell’ultima edizione, chiusa con tre contrade racchiuse nello spazio di appena quattro punti: San Cosma a quota 752, Taron a 750 e Bell a 748. A difendere il titolo sarà dunque ancora Nicholas Frasson, che proprio lo scorso anno ha regalato al San Cosma l’ottavo successo complessivo della sua storia, interrompendo un digiuno durato dieci anni e conquistando la sua prima vittoria personale. Sul fronte delle sfidanti, il Taron punterà nuovamente sull’esperienza di Mirko Legnani, giunto alla sesta partecipazione nel ruolo di capitano e forte delle due vittorie ottenute nel 2024 e nel 2025, un bottino che lo avvicina alle sette edizioni guidate dal suo predecessore Guido Foddis, anch’egli capace di imporsi due volte nel 2012 e nel 2013. Conferma piena anche per Marco Colombo, alla quarta avventura consecutiva alla testa del Bell con l’obiettivo di centrare il primo trionfo, e per Matteo Legnani, che guiderà il Lazzarett per la sesta volta.

Accanto ai capitani è stata definita anche la squadra dei vicecapitano, tutta al femminile, composta da Sara Olivieri per il Taron, Patricia Baldo per il Bell e Chiara Melis per il Lazzarett. Parallelamente ha confermato la propria struttura anche il comitato Palio: sotto la presidenza di don Armando Colombo e don Marco Guffanti, la direzione rimane affidata a Fabio Gullo, affiancato nel ruolo di vicedirettrice e responsabile dell’area giochi da Giulia Bassignana.

Il calendario dei prossimi mesi prevede ora gli ultimi passaggi formali prima del grande annuncio. Il 5 dicembre la festa della contrada Bell in oratorio chiuderà definitivamente l’annata 2026, mentre con la riunione generale a ridosso delle festività natalizie verranno firmati il regolamento e il programma dei giochi. Come da tradizione, le date ufficiali della trentottesima edizione saranno infine svelate sui canali social allo scoccare della mezzanotte tra il Natale e il giorno di Santo Stefano.

(foto del comitato Palio dalla pagina Facebook del Palio di Uboldo)

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