Basket serie B, impresa Robur Saronno: espugnato il campo della capolista Monferrato
22 Novembre 2026
CASALE MONFERRATO – Grande impresa della Robur Saronno, che nel tardo pomeriggio di domenica conquista una prestigiosa vittoria in trasferta contro la capolista Monferrato. A Casale Monferrato i biancazzurri si impongono 84-79, al termine di una partita combattuta, nella quale riescono a mantenere i nervi saldi anche nei momenti più difficili. Protagonista della serata Caglio, autentico trascinatore dei roburini con 27 punti. La formazione saronnese del presidente Ezio Vaghi parte fortissimo, sorprendendo i padroni di casa con un avvio aggressivo e un buon ritmo offensivo. Monferrato riesce però a riorganizzarsi, recuperando lo svantaggio e passando a sua volta in vantaggio.
La Robur non si lascia intimorire e reagisce prontamente. A sette minuti dall’intervallo Saronno torna avanti sul 24-22, grazie soprattutto alle giocate di uno scatenato Caglio, punto di riferimento dell’attacco biancazzurro. La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio, ma sono ancora gli ospiti a chiudere davanti il primo tempo: all’intervallo il tabellone indica 40-43 per la Robur.
Nella ripresa la Robur resiste alla rimonta
Al rientro dagli spogliatoi Saronno continua a giocare con determinazione, riuscendo nuovamente ad allungare e a mettere in difficoltà la capolista. Monferrato prova a ricucire lo strappo, ma i roburini rispondono colpo su colpo, conservando il vantaggio.
Il terzo periodo si chiude sul 61-56 per Saronno, che affronta così gli ultimi dieci minuti con cinque lunghezze di margine.
Nel finale i padroni di casa tentano ancora la rimonta, ma la Robur riesce ad arginare gli avversari e a gestire i possessi decisivi, conquistando una vittoria di grande valore: 84-79 il risultato conclusivo.
Due punti pesanti, ottenuti sul campo della prima della classe, che permettono alla formazione saronnese di consolidare la propria posizione a metà classifica e di guardare con maggiore fiducia al prosieguo del campionato.
Il tabellino
Monferrato-Robur Saronno 79-84
Parziali progressivi: 20-16, 40-43, 56-61, 79-84.
ROBUR SARONNO: Molteni 11, Caglio 27, Zimonic 11, Acunzo 12, Pavese 7, Sironi, Zotti 7, Redaelli 3, Ringbol 4, Bagordo 2, Martinalli.
(foto: momento d’inizio del match)
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