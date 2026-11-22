Basket

SARONNO – Trasferta impegnativa per la Robur Saronno, che domenica 22 novembre alle 18 sarà ospite della capolista Monferrato Basket nella nona giornata del campionato di serie B Interregionale, Conference Nord Ovest, girone A. I biancazzurri si preparano ad affrontare una delle formazioni più attrezzate del raggruppamento, prima in classifica e protagonista di un ottimo avvio di stagione. Una sfida difficile ma anche un’occasione importante per misurare le proprie ambizioni contro la squadra che, fino a questo momento, ha ottenuto i risultati migliori.

La Robur arriva all’appuntamento dopo la vittoria conquistata sabato scorso contro l’Esperia Cagliari, un successo che ha permesso ai saronnesi di ritrovare fiducia e punti preziosi. L’obiettivo sarà dare continuità a quella prestazione, pur contro un’avversaria di alto livello.

Il Monferrato guida il girone con 14 punti, mentre la Robur Saronno ne ha conquistati 8 nelle prime otto giornate. La differenza in graduatoria racconta le difficoltà dell’impegno, ma i biancazzurri proveranno a giocarsi le proprie possibilità. La partita è in programma domenica 22 novembre alle 18 sul campo del Monferrato Basket.

Il programma della nona giornata

Disputate ieri sabato 21 novembre: Oleggio Magic Basket-Campus Varese, Don Bosco Crocetta-Varese Academy, Esperia Cagliari-Basket 7 Laghi Gazzada, Virtus Cermenate-Pallacanestro Pavia. Domenica 22 novembre: Pallacanestro Sennori-Pallacanestro Nervianese (17.30), Monferrato Basket-Robur Saronno (18), BasketBall Gallarate-Bocconi Team Milano (18).

22112026