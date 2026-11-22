Basket

CISLAGO – Undicesima giornata del campionato di Prima categoria, con risultati contrastanti per le squadre del Saronnese. Nel girone H il Cistellum conquista una convincente vittoria casalinga contro la Valcuviana, mentre il Tradate deve arrendersi alla capolista Cantello Belfortese. Un turno che consente ai cislaghesi di salire a quota 15 punti, mentre i tradatesi restano fermi a 9.

Girone H

In Prima categoria netto successo del Cistellum, iu casa 3-0 alla Valcuviana grazie alle reti di Geron, Simone e Restieri. Mentre sempre di fronte al pubblico amico l’Fc Tradate ha perso 2-1 contro il Cantello Belfortese. Avanti gli ospiti con la doppietta di Battistello nel primo tempo, nel finale di secondo tempo ha segnato Candela per i tradatesi.

Risultati 11′ giornata: Cistellum-Valcuviana 3-0, Laveno Mombello-Accademia Verbano Caravate 1-0, San Michele-CDG Veniano 0-0, Cedratese-Faloppiese Olgiate Ronago 0-2, Tradate-Cantello Belfortese 1-2, Union Vallelona-Brebbia 4-0, Valceresio Audax-Città di Samarate 4-1, Calcio Bosto-Ispra 0-0.

Classifica: Cantello Belfortese 26 punti, Valcuviana 21, Faloppiese Olgiate Ronago 18, Union Vallelona 16, Città di Samarate 16, Cistellum 15, Accademia Verbano Caravate 15, Ispra 15, San Michele 15, Valceresio Audax 14, Calcio Bosto 14, Brebbia 13, CDG Veniano 13, Laveno Mombello 11, Tradate 9, Cedratese 9.

22112026