Calcio 2′ cat. V, l’Equipe Garibaldi non esce dalla crisi: pesantissimo ko in casa del Torino Club
22 Novembre 2026
GALLARATE – Altra pesantissima sconfitta subita dall’Equipe Garibaldi nella sfida disputata nel primo pomeriggio di oggi 22 novembre a Gallarate in casa del Torino Club Marco Parolo.
Nel match valido per l’undicesima giornata di campionato del girone G della seconda categoria di Varese, i padroni di casa rifilano ben cinque reti agli avversari messe a segno da Corti, Caiazzo, Foka e la doppietta di Rizzardelli. Ai saronnesi, invece, non bastano i due gol di Castaldo.
Pesante e brutta sconfitta, dunque, per l’Equipe Garibaldi che sembra continuare a faticare non riuscendo a battersela alla pari nemmeno in uno scontro diretto importantissimo per le sorti della classifica che al momento vede la squadra di Saronno al terz’ultimo posto del girone con solamente 10 punti sorpassati proprio dagli odierni avversari del Torino Club Marco Parolo di Gallarate.
(foto da archivio)