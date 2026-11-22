Calcio 2′ cat, vincono Amor Sportiva e Pro Juventute Uboldo. Pareggi per Gerenzanese, Dal Pozzo e Misinto
22 Novembre 2026
SARONNO – Undicesima giornata del campionato di Seconda categoria, con risultati alterni per le squadre del Saronnese. Nel girone V sorridono Amor Sportiva e Pro Juventute Uboldo, entrambe vittoriose in casa, mentre perdono Azzurra Mozzate ed Equipe Garibaldi. Pareggi per Gerenzanese, Dal Pozzo e Cgds Misinto, mentre nel girone R la Cogliatese viene sconfitta dalla capolista Cesano Maderno.
Girone G
Pareggio casalingo per la Gerenzanese, che chiude sull’1-1 la sfida contro l’Aurora Montano Lucino. Per i gerenzanesi a segno Pedrotti.
Risultati: Guanzatese-Serenza Carroccio 2-2, Castello Città di Cantù-Figino 0-3, Cda e Cavallasca-Libertas San Bartolomeo 3-3, Cdg Erba-Bulgaro 1-1, Gerenzanese-Aurora Montano Lucino 1-1, Uggiatese-Vasca 1-2, Academy Bregnanese-Perticato Xenia 3-2, Lariointelvi-Cascina Mamete 2-1.
Classifica: Academy Bregnanese 25 punti, Bulgaro 24, Guanzatese 24, Aurora Montano Lucino 22, Serenza Carroccio 20, Castello Città di Cantù 18, Cdg Erba 17, Lariointelvi 15, Cda e Cavallasca 15, Gerenzanese 14, Figino 13, Perticato Xenia 12, Vasca 9, Uggiatese 6, Libertas San Bartolomeo 6, Cascina Mamete 5.
Girone K
Un punto in trasferta per il Dal Pozzo, che pareggia 1-1 sul campo del San Luigi Pogliano. A firmare la rete della formazione saronnese è Maggiore.
Risultati: Furato-Fc Sedriano 1-2, San Giuseppe Arese-Victor Rho 0-1, San Luigi Pogliano-Dal Pozzo 1-1, Vighi 1967-Osaf 5-2, Virtus Cantalupo-Casorezzo 2-3, Oratorio Lainate Ragazzi-Longobarda 2010 2-1, Real Vanzaghese Mantegazza-Cuggiono 0-3.
Classifica: Victor Rho 33 punti, Vighi 1967 24, Casorezzo 23, Dal Pozzo 23, Fc Sedriano 21, Virtus Cantalupo 20, Oratorio Lainate Ragazzi 18, Accademia Inveruno 18, Osaf 17, Cuggiono 16, Longobarda 2010 11, Furato 10, San Luigi Pogliano 6, San Vittore Olona 3, San Giuseppe Arese 3, Real Vanzaghese Mantegazza 1.
Girone R
Pareggio interno per il Cgds Misinto, che chiude sul 2-2 la sfida contro il Palazzolo Milanese. Per i misintesi vanno a segno Frangi e Alliata.
Sconfitta invece per la Cogliatese, battuta 1-0 sul campo del Cesano Maderno. Un risultato che consente ai cesanesi di consolidare il primato in classifica.
In graduatoria il Cesano Maderno guida con 25 punti, mentre il Cgds Misinto ne ha 16 e la Cogliatese 15, entrambe a metà classifica.
Girone V
Successo casalingo per l’Amor Sportiva, che supera 3-1 il Lonate Ceppino grazie alle reti di Lazarov, Cattaneo e Benedetti. Tre punti importanti per la formazione saronnese, che sale a quota 19 in classifica.
Vittoria anche per la Pro Juventute Uboldo, che batte 2-0 il San Marco con una doppietta di Colombo, portandosi a 18 punti.
Giornata negativa invece per l’Azzurra Mozzate, sconfitta 5-2 sul campo della Legnanese. Stesso punteggio per l’Equipe Garibaldi, battuta in trasferta dal Torino Club Marco Parolo: ai saronnesi non basta la doppietta di Castaldo.
Risultati: Amor Sportiva-Lonate Ceppino 3-1, Arsaghese-Ardor 6-1, Busto 81-Amici dello Sport 2-3, Legnanese-Azzurra Mozzate 5-2, Torino Club Marco Parolo-Equipe Garibaldi 5-2, Union Villa Cassano-Vanzaghello 1-2, Calcio Olgiate-Calcio San Giorgio 1-1, Pro Juventute-San Marco 2-0.
Classifica: Vanzaghello 22 punti, Union Villa Cassano 20, Arsaghese 19, Amor Sportiva 19, Pro Juventute 18, Calcio Olgiate 17, Lonate Ceppino 17, Amici dello Sport 17, Legnanese 16, Ardor 15, San Marco 14, Azzurra Mozzate 13, Torino Club Marco Parolo 11, Equipe Garibaldi 10, Calcio San Giorgio 8, Busto 81 5.
(foto archivio: Amor in azione di gioco)
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